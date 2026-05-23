Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Lista de números ganadores
Sorteo Vespertino nº 2 9 7 1 3
- 7182
- 2566
- 4321
- 9345
- 8475
- 3718
- 6345
- 4765
- 3870
- 9899
- 0750
- 1158
- 9812
- 9863
- 3754
- 1409
- 2415
- 0559
- 7898
- 7517
Número ganador: 82
Significado en los sueños:
82 - La pelea
La pelea simboliza conflictos, discusiones o tensiones internas que necesitan resolverse. En los sueños puede representar enfrentamientos personales, desafíos emocionales o situaciones que exigen firmeza y capacidad para defender las propias ideas.