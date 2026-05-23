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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 23 de mayo de 2026

23 Mayo de 2026 14.02

Quiniela de Catamarca

Lista de números ganadores 

Sorteo Vespertino nº 2 9 7 1 3

  • 7182
  • 2566
  • 4321
  • 9345
  • 8475
  • 3718
  • 6345
  • 4765
  • 3870
  • 9899
  • 0750
  • 1158
  • 9812
  • 9863
  • 3754
  • 1409
  • 2415
  • 0559
  • 7898
  • 7517

Número ganador: 82

Significado en los sueños:
82 - La pelea
La pelea simboliza conflictos, discusiones o tensiones internas que necesitan resolverse. En los sueños puede representar enfrentamientos personales, desafíos emocionales o situaciones que exigen firmeza y capacidad para defender las propias ideas.

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