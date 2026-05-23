Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Lista de números ganadores

Sorteo Vespertino nº 2 9 7 1 3

7182

2566

4321

9345

8475

3718

6345

4765

3870

9899

0750

1158

9812

9863

3754

1409

2415

0559

7898

7517

Número ganador: 82

Significado en los sueños:

82 - La pelea

La pelea simboliza conflictos, discusiones o tensiones internas que necesitan resolverse. En los sueños puede representar enfrentamientos personales, desafíos emocionales o situaciones que exigen firmeza y capacidad para defender las propias ideas.