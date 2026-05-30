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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 30 de mayo de 2026.

30 Mayo de 2026 13.19

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29738

  1. 3332
  2. 2545
  3. 9344
  4. 6848
  5. 5215
  6. 3523
  7. 6612
  8. 9761
  9. 4980
  10. 4339
  11. 8746
  12. 1041
  13. 5111
  14. 3491
  15. 2094
  16. 1372
  17. 0714
  18. 2372
  19. 1545
  20. 3416

Número ganador: 32

Significado en los sueños:
32 - El dinero

El dinero en los sueños suele representar prosperidad, oportunidades y deseos de progreso material. También puede estar relacionado con la valoración personal, los recursos disponibles y la búsqueda de estabilidad económica. En muchos casos simboliza la llegada de buenas noticias vinculadas al trabajo, negocios o proyectos personales.

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