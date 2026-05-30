Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29738
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Número ganador: 32
Significado en los sueños:
32 - El dinero
El dinero en los sueños suele representar prosperidad, oportunidades y deseos de progreso material. También puede estar relacionado con la valoración personal, los recursos disponibles y la búsqueda de estabilidad económica. En muchos casos simboliza la llegada de buenas noticias vinculadas al trabajo, negocios o proyectos personales.