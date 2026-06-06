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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 6 de junio de 2026.

6 Junio de 2026 14.35

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino 

  1. 5895
  2. 4685
  3. 3995
  4. 4153
  5. 1555
  6. 7360
  7. 6297
  8. 8186
  9. 8421
  10. 5919
  11. 1058
  12. 1176
  13. 6912
  14. 3351
  15. 3181
  16. 4879
  17. 1533
  18. 4352
  19. 7530
  20. 0185

Número ganador: 95

Significado en los sueños:
95 - Los anteojos

Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva forma de ver las situaciones. En los sueños suelen indicar la necesidad de prestar más atención a los detalles, analizar mejor un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También representan conocimiento, reflexión y perspectiva.

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