Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino
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- 4685
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- 7360
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- 5919
- 1058
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- 3351
- 3181
- 4879
- 1533
- 4352
- 7530
- 0185
Número ganador: 95
Significado en los sueños:
95 - Los anteojos
Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva forma de ver las situaciones. En los sueños suelen indicar la necesidad de prestar más atención a los detalles, analizar mejor un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También representan conocimiento, reflexión y perspectiva.