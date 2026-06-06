Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino

5895 4685 3995 4153 1555 7360 6297 8186 8421 5919 1058 1176 6912 3351 3181 4879 1533 4352 7530 0185

Número ganador: 95

Significado en los sueños:

95 - Los anteojos

Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva forma de ver las situaciones. En los sueños suelen indicar la necesidad de prestar más atención a los detalles, analizar mejor un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También representan conocimiento, reflexión y perspectiva.