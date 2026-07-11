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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 11 de julio de 2026.

11 Julio de 2026 14.42

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29898

  1. 9390
  2. 1834
  3. 5495
  4. 9646
  5. 0374
  6. 7715
  7. 4439
  8. 7287
  9. 0991
  10. 1510
  11. 7625
  12. 9206
  13. 2603
  14. 1342
  15. 4952
  16. 7446
  17. 7005
  18. 2027
  19. 4955
  20. 0708

Número ganador: 90

Significado en los sueños:
90 - El miedo

El miedo simboliza preocupaciones, inseguridades o situaciones que generan incertidumbre. En los sueños puede reflejar la necesidad de enfrentar aquello que inquieta para avanzar con mayor confianza. También representa prudencia y la importancia de actuar con serenidad ante los desafíos que se presentan.

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