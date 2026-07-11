Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 29898
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Número ganador: 90
Significado en los sueños:
90 - El miedo
El miedo simboliza preocupaciones, inseguridades o situaciones que generan incertidumbre. En los sueños puede reflejar la necesidad de enfrentar aquello que inquieta para avanzar con mayor confianza. También representa prudencia y la importancia de actuar con serenidad ante los desafíos que se presentan.