Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 29898

9390 1834 5495 9646 0374 7715 4439 7287 0991 1510 7625 9206 2603 1342 4952 7446 7005 2027 4955 0708

Número ganador: 90

Significado en los sueños:

90 - El miedo

El miedo simboliza preocupaciones, inseguridades o situaciones que generan incertidumbre. En los sueños puede reflejar la necesidad de enfrentar aquello que inquieta para avanzar con mayor confianza. También representa prudencia y la importancia de actuar con serenidad ante los desafíos que se presentan.