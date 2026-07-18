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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 18 de julio de 2026.

18 Julio de 2026 14.09

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 9 2 8

  1. 9211
  2. 2749
  3. 5300
  4. 6842
  5. 3915
  6. 5080
  7. 6108
  8. 3742
  9. 3780
  10. 5359
  11. 6011
  12. 0564
  13. 8118
  14. 4351
  15. 2794
  16. 8135
  17. 2311
  18. 4612
  19. 8158
  20. 6361

Número ganador: 11

Significado en los sueños:
11 - El minero

El minero simboliza esfuerzo, perseverancia y la búsqueda de oportunidades ocultas. En los sueños suele representar el trabajo constante para alcanzar metas importantes y la capacidad de descubrir recursos o soluciones donde otros no las ven. También invita a tener paciencia, ya que los mejores resultados suelen llegar después de un proceso de dedicación y sacrificio.

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