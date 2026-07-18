Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 9 2 8

9211 2749 5300 6842 3915 5080 6108 3742 3780 5359 6011 0564 8118 4351 2794 8135 2311 4612 8158 6361

Número ganador: 11

Significado en los sueños:

11 - El minero

El minero simboliza esfuerzo, perseverancia y la búsqueda de oportunidades ocultas. En los sueños suele representar el trabajo constante para alcanzar metas importantes y la capacidad de descubrir recursos o soluciones donde otros no las ven. También invita a tener paciencia, ya que los mejores resultados suelen llegar después de un proceso de dedicación y sacrificio.