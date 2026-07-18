Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº2 9 9 2 8
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Número ganador: 11
Significado en los sueños:
11 - El minero
El minero simboliza esfuerzo, perseverancia y la búsqueda de oportunidades ocultas. En los sueños suele representar el trabajo constante para alcanzar metas importantes y la capacidad de descubrir recursos o soluciones donde otros no las ven. También invita a tener paciencia, ya que los mejores resultados suelen llegar después de un proceso de dedicación y sacrificio.