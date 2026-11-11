Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30408
1- 5225
2- 1137
3- 6847
4- 2514
5- 1897
6- 5774
7- 8273
8- 3853
9- 9475
10- 3750
11- 9087
12- 6686
13- 4863
14- 6828
15- 1906
16- 6072
17- 9201
18- 9910
19- 5143
20- 4778
El 25 en el mundo de La Gallina
36 C ° ST 34.84 °
11 Noviembre de 2026 13.57
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30408
1- 5225
2- 1137
3- 6847
4- 2514
5- 1897
6- 5774
7- 8273
8- 3853
9- 9475
10- 3750
11- 9087
12- 6686
13- 4863
14- 6828
15- 1906
16- 6072
17- 9201
18- 9910
19- 5143
20- 4778
El 25 en el mundo de La Gallina