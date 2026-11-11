  • Dólar
  • BNA $1520 ~ $1570
  • BLUE $1545 ~ $1565
  • TURISTA $1976 ~ $1976

36 C ° ST 34.84 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 11 de Noviembre del 2026

11 Noviembre de 2026 13.57

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30408

1- 5225

2- 1137

3- 6847

4- 2514

5- 1897

6- 5774

7- 8273

8- 3853

9- 9475

10- 3750

11- 9087

12- 6686

13- 4863

14- 6828

15- 1906

16- 6072

17- 9201

18- 9910

19- 5143

20- 4778

 

El 25 en el mundo de La Gallina

 

 


 

 

 

 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también