Netanyahu endurece su postura tras ataque con misiles: más de cien heridos y graves daños

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que la campaña bélica contra Irán no se detendrá, incluso después de una nueva oleada de misiles balísticos que impactó en territorio soberano israelí. El ataque dejó un saldo superior al centenar de heridos y expuso la vulnerabilidad del frente interno ante la intensidad de la ofensiva.

En un comunicado oficial, el líder del Ejecutivo describió lo sucedido como "una noche sumamente compleja en la lucha por nuestro futuro", una definición que no solo refleja la gravedad del episodio sino también el contexto estratégico en el que se inscribe. Netanyahu subrayó la determinación de su Gobierno para sostener el avance militar en múltiples frentes de combate, dejando en claro que la respuesta no contemplará una desaceleración pese a las consecuencias humanas y materiales.

La declaración oficial se enmarca en un momento de alta tensión regional, donde los ataques directos y sus efectos inmediatos reconfiguran el escenario político y militar en tiempo real.

El impacto sanitario: cifras que reflejan la magnitud

El sistema de salud israelí debió responder con rapidez ante la magnitud del ataque. El reporte del Soroka Medical Center de Beersheba brindó un panorama detallado de la situación en el plano sanitario, evidenciando la presión sobre los servicios de emergencia.

Datos clave del reporte médico:

71 personas ingresaron al área de emergencias.

10 pacientes se encuentran en estado crítico.

13 presentan lesiones de mediana gravedad.

Estas cifras forman parte de un total que supera el centenar de heridos, lo que indica que otros afectados fueron atendidos en distintos centros o presentaron lesiones de menor consideración. La distribución de los casos refleja un alto nivel de gravedad en una proporción significativa de víctimas, lo que añade dramatismo a la situación.

El ingreso masivo de pacientes en un corto período de tiempo obligó a activar protocolos de emergencia, en un contexto donde cada minuto resulta determinante para la supervivencia de los heridos más graves.

Daños estructurales y fuego en zonas residenciales

En paralelo al impacto sanitario, los daños materiales registrados revelan la intensidad y precisión destructiva del ataque. El cuerpo de bomberos local confirmó que el proyectil principal impactó en el corazón de Arad, generando consecuencias devastadoras en el tejido urbano.

Detalles de los daños reportados:

Destrucción total de tres estructuras residenciales.

Incendio de gran magnitud en la cuarta planta de un edificio de departamentos.

La combinación de explosión e incendio agravó el escenario, obligando a desplegar múltiples unidades de emergencia para contener el fuego y asistir a los residentes afectados. La ubicación del impacto —en una zona central— incrementó el riesgo para la población civil y amplificó el alcance del daño.

El episodio pone de manifiesto cómo los ataques no solo tienen un objetivo militar, sino que también afectan directamente a áreas habitadas, generando un impacto inmediato en la vida cotidiana de la población.

Determinación política en medio de la crisis

La respuesta de Netanyahu se caracteriza por una línea de continuidad en la ofensiva, sin señales de repliegue. Al insistir en que la campaña bélica seguirá adelante, el primer ministro establece una postura firme frente a los ataques recibidos, enmarcando la situación como una cuestión existencial.

El énfasis en la "lucha por nuestro futuro" introduce un componente estratégico y simbólico que refuerza la narrativa oficial, en la que la seguridad nacional se posiciona como prioridad absoluta. Esta perspectiva se traduce en la decisión de mantener operaciones activas en múltiples frentes de combate, aun en un contexto de creciente presión interna.