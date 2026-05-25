Karina Milei marginó a Patricia Bullrich en los actos del 25 de Mayo

La conmemoración oficial por el 25 de Mayo volvió a exhibir las fracturas internas dentro del oficialismo. En medio de la tradicional ceremonia del Tedeum celebrada en la Catedral Metropolitana, la figura de la senadora Patricia Bullrich quedó desplazada de los espacios centrales del acto encabezado por el presidente Javier Gerardo Milei, en una jornada marcada por señales políticas, gestos de diferenciación y nuevas demostraciones de poder dentro del círculo presidencial.

El Presidente encabezó la comitiva oficial que partió desde la Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana, ubicada frente a Plaza de Mayo. Milei realizó el recorrido acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Elizabeth Milei, además de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

La ausencia más notoria fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de la ceremonia debido a que, según trascendió, no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, otra situación llamó especialmente la atención dentro del oficialismo: la ubicación relegada de Patricia Bullrich durante la ceremonia religiosa y, posteriormente, la decisión de impedirle el ingreso al Cabildo junto al resto del Gabinete nacional.

Bullrich, apartada del núcleo oficial

La senadora Patricia Bullrich llegó al Tedeum por separado y no integró la comitiva presidencial que caminó desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. Durante la ceremonia, Bullrich quedó ubicada lejos del Gabinete nacional, cuya asistencia fue prácticamente completa. Sólo estuvieron ausentes Sandra Pettovello, quien se encontraba de viaje en el Vaticano, y Luis "Toto" Caputo, afectado por un cuadro gripal.

En contraste, sí estuvo presente el asesor presidencial Santiago Caputo, identificado como uno de los principales protagonistas de la disputa interna que mantiene con Karina Milei y el sector político alineado con los Menem.

El episodio de mayor tensión se produjo una vez finalizada la homilía del arzobispo José Ignacio García Cuerva. Tras la ceremonia religiosa, el Presidente y el Gabinete caminaron hacia el Cabildo para participar de la entonación del Himno Nacional Argentino.

Fue allí donde Patricia Bullrich quedó excluida del ingreso al edificio histórico. Según se informó posteriormente desde la Secretaría General de la Presidencia, la restricción obedeció a "cuestiones de protocolo", argumentando que Bullrich no forma formalmente parte del elenco ministerial.

El gesto político detrás del protocolo

Más allá de la explicación oficial, el episodio fue interpretado dentro del oficialismo como una nueva señal de tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La secretaria general de la Presidencia tiene bajo su órbita la organización de las actividades oficiales del Presidente y el armado de las listas de invitados y participantes en ceremonias institucionales. Esa centralidad política volvió a quedar expuesta durante los actos por el 25 de Mayo.

Bullrich permaneció en las inmediaciones del Cabildo mientras el resto del Gabinete ingresaba junto al Presidente. Posteriormente participó de la entonación del Himno Nacional sobre el escenario montado al aire libre en Plaza de Mayo.

En esa instancia, Javier Milei apareció acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri —a quien saludó cordialmente— y por Martín Menem, uno de los dirigentes alineados con Karina Milei dentro de la interna libertaria.

Más tarde, Bullrich caminó junto al resto de los funcionarios desde el Cabildo hacia la Casa Rosada, donde estaba prevista una reunión de Gabinete. Durante ese trayecto, la senadora reaccionó con una sonrisa cuando desde la calle alguien gritó: "Vamos Patricia Presidenta!".

Las diferencias que tensan al oficialismo

La marginación de Bullrich se produjo en medio de crecientes diferencias internas dentro del oficialismo. Según trascendió, Karina Milei mantiene fuertes cuestionamientos hacia la senadora por algunas actitudes recientes que fueron interpretadas como señales de autonomía política.

Entre esos episodios se mencionan:

Las críticas que Bullrich realizó hacia Manuel Adorni por su situación judicial.

La decisión de presentar su Declaración Jurada antes que otros funcionarios nacionales.

Su diferenciación pública respecto de sectores cercanos a Karina Milei.

En ese contexto, el episodio vivido en el Cabildo fue leído como una demostración de autoridad política por parte de la secretaria general de la Presidencia y como una nueva evidencia de las disputas que atraviesan al oficialismo.