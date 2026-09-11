11S: quiénes eran los cinco argentinos que murieron en el atentado a las Torres Gemelas

A un cuarto de siglo del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, el recuerdo de aquella mañana del 11 de septiembre de 2001 continúa asociado a una de las tragedias más impactantes ocurridas en Estados Unidos. El ataque provocó la muerte de más de 3.000 personas, dejando detrás una enorme cantidad de historias familiares marcadas por la pérdida y la incertidumbre.

Entre esas víctimas estuvieron cinco argentinos, cuyos nombres quedaron incorporados a la memoria de una jornada que cambió al mundo: Pedro Grehan, Sergio Villanueva, Guillermo Alejandro Chalcoff, Gabriela Waisman y Mario Santoro.

Sus historias fueron diferentes, pero todas quedaron unidas por el mismo escenario y por las circunstancias extraordinarias que rodearon aquella mañana. Algunos se encontraban cumpliendo con sus tareas habituales cuando los aviones impactaron contra las torres. Otros, en cambio, decidieron acudir voluntariamente al lugar del desastre para intentar ayudar a quienes habían quedado atrapados o heridos.

En cada caso aparece una dimensión particular de aquella tragedia: la casualidad del destino, las obligaciones laborales, los vínculos familiares y la decisión inmediata de asistir a otros en medio del caos.

Guillermo Alejandro Chalcoff

Entre las víctimas argentinas estuvo Guillermo Alejandro Chalcoff, de 41 años, quien se encontraba trabajando en una consultora cuando el primer avión impactó contra la torre. La tragedia ocurrió de manera inmediata. Chalcoff falleció por el impacto del avión contra los pisos donde funcionaba la consultora en la que trabajaba. En esos momentos mantenía una conversación telefónica con su esposa, lo que convirtió aquella comunicación en uno de los últimos instantes de su vida.

El caso refleja de manera directa la imprevisibilidad de aquella mañana. Chalcoff estaba en su lugar de trabajo, desarrollando una jornada habitual, cuando el primer impacto transformó completamente la situación.

Su muerte quedó así ligada al comienzo mismo del desastre y a la violencia con la que el primer avión golpeó la estructura del edificio.

Pedro Grehan y el regreso a Nueva York

Otra de las víctimas argentinas fue Pedro Grehan, quien se encontraba en las oficinas financieras del piso 105 cuando ocurrió el atentado. Su historia también estuvo marcada por una circunstancia vinculada con los días previos al ataque. Grehan había regresado de Buenos Aires, donde había estado visitando a su padre. Poco después de su regreso se encontraba nuevamente en las oficinas donde desarrollaba sus actividades cuando se produjo la tragedia.

El dato adquiere especial dimensión dentro de la historia de las víctimas argentinas porque muestra cómo una sucesión de acontecimientos cotidianos terminó ubicándolo en las Torres Gemelas durante aquella mañana.

Su presencia en el piso 105 quedó asociada a una jornada que comenzó como cualquier otra y terminó con el derrumbe de los imponentes rascacielos neoyorquinos.

Sergio Villanueva

Entre las historias más vinculadas con la vocación de ayuda se encuentra la de Sergio Villanueva, un bombero bahiense que se encontraba concluyendo un turno de 24 horas cuando sonó la alarma. En lugar de retirarse, Villanueva decidió sumarse voluntariamente a la dotación de emergencia que acudía al lugar del desastre. La decisión se produjo en los primeros momentos de la tragedia, cuando todavía era necesario responder a una situación cuya magnitud se encontraba en pleno desarrollo.

El bombero de Bahía Blanca acudió al operativo pese a estar terminando su extensa jornada laboral. Su decisión lo llevó nuevamente hacia el escenario de emergencia.

Villanueva murió durante las tareas vinculadas con el rescate y su cuerpo nunca fue hallado. Su historia quedó como una de las expresiones de quienes, ante una situación extrema, pusieron su vocación de servicio por delante de su propia seguridad.

Mario Santoro: el paramédico

La misma vocación de asistencia aparece en la historia de Mario Santoro, paramédico rosarino de 28 años. Santoro se encontraba en su vivienda y tenía día de franco cuando observó la humareda que se extendía sobre la ciudad. Frente a lo que estaba ocurriendo, decidió salir de su casa para dirigirse a la zona afectada y socorrer a los heridos.

Su decisión fue inmediata. No estaba cumpliendo una jornada laboral ni se encontraba obligado a presentarse en el lugar. Sin embargo, su condición de paramédico y la magnitud del desastre lo llevaron a ofrecer su ayuda. Santoro perdió la vida durante el colapso de las estructuras, mientras participaba de las tareas de asistencia generadas por el ataque.

Su historia, al igual que la de Villanueva, quedó marcada por una elección personal realizada en medio de la emergencia: acudir a ayudar cuando otros necesitaban asistencia.

Gabriela Waisman

La historia de Gabriela Waisman estuvo atravesada por una de las experiencias más dolorosas de las primeras horas posteriores al atentado: la incertidumbre de sus familiares. Waisman era una joven porteña de 33 años, radicada desde pequeña en Norteamérica. Inmediatamente después del primer impacto logró comunicarse con sus familiares para informarles que se encontraba bien.

Ese contacto inicial permitió transmitir tranquilidad en medio de una situación que comenzaba a adquirir dimensiones desconocidas. Sin embargo, la aparente calma duraría muy poco. Tras la colisión del segundo avión en la torre contigua, la comunicación telefónica con Waisman se interrumpió de manera definitiva. A partir de entonces, sus familiares quedaron sin posibilidad de volver a establecer contacto con ella.

La incertidumbre de esas primeras horas terminó transformándose en dolor cuando su nombre fue incorporado a la nómina oficial de víctimas del ataque.

Su caso resume una de las características más dramáticas de aquella jornada: durante las primeras horas, muchas familias no tenían certezas sobre el destino de sus seres queridos y debían aferrarse a comunicaciones breves, mientras el desastre continuaba desarrollándose.

Cinco nombres que permanecen en la memoria

Las historias de Pedro Grehan, Sergio Villanueva, Guillermo Alejandro Chalcoff, Gabriela Waisman y Mario Santoro forman parte del capítulo argentino de una tragedia que dejó más de 3.000 víctimas fatales en Estados Unidos.

Cada uno llegó a aquella mañana por circunstancias diferentes. Grehan había regresado de Buenos Aires después de visitar a su padre y se encontraba en el piso 105 de las oficinas financieras. Chalcoff trabajaba en una consultora y hablaba por teléfono con su esposa cuando ocurrió el primer impacto. Villanueva, bombero bahiense, decidió volver a una situación de emergencia pese a estar concluyendo un turno de 24 horas. Santoro, paramédico rosarino, abandonó su vivienda durante su día franco para asistir a los heridos. Waisman, joven porteña radicada desde pequeña en Norteamérica, alcanzó a comunicarles a sus familiares que estaba bien antes de que el segundo impacto interrumpiera definitivamente el contacto.

En sus trayectorias aparecen la casualidad, el deber, los vínculos familiares y la vocación de servicio. Son cinco historias particulares dentro de una tragedia de dimensiones mundiales.

A 25 años del 11 de septiembre de 2001, sus nombres permanecen ligados a aquella jornada y a las familias argentinas que perdieron a sus seres queridos en uno de los acontecimientos que dejó una profunda huella en la historia contemporánea.