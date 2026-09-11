Cómo será el acto central por el 25° aniversario de los atentados del 11-S y qué pasará con Trump

Estados Unidos conmemorará este viernes el 25° aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, una fecha que volverá a reunir a familiares de las víctimas y autoridades para recordar a las casi 3.000 personas que murieron en los ataques.

La jornada tendrá actos separados. El principal se desarrollará durante la mañana en Nueva York, frente al memorial ubicado en la Zona Cero, en Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center. Sin embargo, el presidente Donald Trump no participará personalmente de esa ceremonia.

Su ausencia tendrá un carácter histórico: será el primer presidente en activo que no asiste a la conmemoración en Nueva York. En su lugar estará el vicepresidente JD Vance. Trump, en cambio, encabezará una ceremonia en el Pentágono, otro de los puntos atacados por los terroristas, donde tiene previsto pronunciar un discurso en homenaje a las víctimas.

La decisión está vinculada con las normas que rigen la ceremonia de Nueva York. Desde 2012, el acto prohíbe cualquier intervención activa de políticos, más allá de su presencia. El presidente había querido hablar en la Zona Cero, pero no podía hacerlo debido a las reglas establecidas por la organización, según informó The New York Times.

El acto central en la Zona Cero

La ceremonia central se realizará en el Memorial del 11-S, en el Bajo Manhattan, el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas antes de los atentados.

Hasta allí llegarán familiares de las víctimas y autoridades para participar de un homenaje centrado en el recuerdo de quienes murieron cuando dos aviones comerciales, secuestrados por comandos terroristas, se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Uno de los momentos principales será la lectura de los nombres de los fallecidos, a cargo de los familiares de las víctimas. El homenaje también contemplará siete minutos de silencio: seis estarán destinados a recordar los ataques y un último minuto será dedicado a quienes murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con el 11-S.

La organización del acto busca preservar el carácter estrictamente conmemorativo de la ceremonia y mantenerla al margen de las disputas políticas.

"Hemos trabajado intencionalmente para mantener la conmemoración libre de política, porque recordar a quienes perdimos el 11 de septiembre nunca debe ser una cuestión partidista", señaló un portavoz del Memorial y Museo del 11S, organizador de la ceremonia.

Aunque numerosos dirigentes políticos estarán presentes, ninguno tendrá una participación activa.

Obama, Clinton, Biden y Bush estarán presentes

Entre las autoridades y figuras políticas que se prevé que asistan a la ceremonia en Nueva York se encuentran los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden y George W. Bush, quien se encontraba al frente del Gobierno estadounidense en el momento de los atentados.

También está prevista la presencia del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La participación de Mamdani tendrá lugar después de un anuncio realizado durante esta misma semana que volvió a poner el foco sobre las consecuencias de los atentados y la situación en la Zona Cero.

El martes, el alcalde anunció la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad de aquel momento ocultaron que el aire era "tóxico" en la Zona Cero después de los ataques del 11 de septiembre. "Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", aseguró Mamdani.

Según informó el alcalde, serán divulgadas más de 170.000 páginas de registros municipales. Entre los elementos que contienen esos documentos figura información sobre el hallazgo de amianto.

Mamdani señaló que los registros muestran, entre otras cosas, "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".

Trump inició los homenajes durante la semana

Mientras se prepara para encabezar este viernes la ceremonia en el Pentágono, Trump comenzó esta semana una serie de actos destinados a recordar a las víctimas de los atentados.

El martes, durante una ceremonia realizada en Washington, el presidente prometió "no olvidar jamás" lo ocurrido aquel día. El encuentro tuvo lugar en la Elipse, el parque público de Washington, y fue encabezado por la Tunnel to Towers Foundation. Durante el acto fue exhibida una enorme viga de acero de 6,4 metros de longitud y casi 7.711 kilogramos de peso, recuperada de la Torre Sur del World Trade Center en Nueva York.

En su discurso, Trump realizó además un homenaje especial a dos hombres que murieron durante los ataques: Jeffrey Palazzo, bombero de la ciudad de Nueva York, y Welles Crowther, un joven operador de acciones que se hizo conocido como el "hombre del pañuelo rojo" después de rescatar a varias personas durante los atentados.

Este viernes, el presidente continuará con los homenajes desde el Pentágono, uno de los objetivos alcanzados por los terroristas.

La explicación de Trump y la reacción de Vance

La decisión de Trump de no asistir al acto central de Nueva York generó una explicación pública del propio presidente. El mandatario intentó desmentir la información sobre su ausencia a través de su red social Truth Social.

En esa publicación, aseguró que estuvo en Nueva York "muchas veces" a lo largo de los años y sostuvo que durante la ceremonia de la Zona Cero "nadie habla", porque se trata de un acto "solemne". Trump también arremetió contra la autora de la información que cuestionaba su decisión, incluyendo insultos dirigidos tanto a su trabajo como a su físico.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance se refirió a la conmemoración durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Allí destacó la unión del país en torno a los atentados, aunque también aprovechó la ocasión para criticar al expresidente Joe Biden.

Vance, además, bromeó sobre el encuentro con Biden y señaló que tendrá "muchas conversaciones intelectuales intensas" y que "lo pasarán genial".

Dos escenarios para recordar una misma tragedia

La conmemoración del 25° aniversario quedará así distribuida entre dos escenarios centrales: Nueva York y el Pentágono.

En la Zona Cero, familiares y autoridades participarán de una ceremonia en la que el eje estará puesto en la memoria de las víctimas, con la lectura de sus nombres y los siete minutos de silencio previstos. La organización mantendrá la ceremonia libre de intervenciones políticas activas, aunque contará con la presencia de expresidentes, autoridades y dirigentes.

En Washington, en tanto, Donald Trump encabezará el acto en el Pentágono y pronunciará un discurso. La elección de este escenario permitirá al mandatario participar activamente de una ceremonia vinculada con los atentados, aunque marcará también una ausencia inédita en el principal acto conmemorativo de Nueva York.