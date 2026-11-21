El Ministerio Público de Paraguay inició ayer una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal vinculada a las actuaciones sobre el intervenido Ueno Bank.

La causa se originó en el marco de las pesquisas por el escándalo financiero que ya derivó en la destitución mediante juicio político y posterior detención preventiva del expresidente Santiago Peña.

La decisión fiscal se dio a conocer pocas horas después de que Rolón acudiera ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas para alertar sobre un presunto lawfare o persecución jurídica en su contra.

El exjefe del Ministerio Público había presentado su renuncia el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político por su manejo del expediente de Ueno Bank y las denuncias asociadas al caso.

En su presentación ante el organismo internacional, Rolón advirtió sobre eventuales represalias institucionales y una persecución penal impulsada por motivaciones políticas y mediáticas.

Asimismo, el exfuncionario pidió seguimiento internacional para su situación y solicitó que se exhorte al Estado paraguayo a resguardar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

Para llevar adelante las diligencias contra el exfiscal general, el Ministerio Público designó un equipo integrado por los agentes fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero.

Los tres representantes fiscales asignados a la investigación desempeñan sus funciones en Asunción, desde donde se tramitará la causa abierta tras la crisis institucional desatada en torno a la entidad bancaria.