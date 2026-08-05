Ahora EE.UU. investiga un brote de salmonela y otra vez apunta a alimentos mexicanos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos avanzan en la investigación de un brote de salmonela que estaría vinculado al consumo de chiles jalapeños utilizados en distintos restaurantes de comida rápida de estilo mexicano. El caso fue confirmado este martes por el Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés), organismo que identificó hasta el momento 110 casos en ese estado y trabaja junto a otras jurisdicciones para determinar el origen de la contaminación.

En paralelo al avance de la investigación, la cadena Chipotle Mexican Grill informó que decidió retirar de manera preventiva los jalapeños de algunos de sus restaurantes, luego de establecer que ese ingrediente podría estar relacionado con el brote que afecta a varios comercios del sector gastronómico.

La medida fue anunciada mientras las autoridades sanitarias continúan recopilando información para establecer la trazabilidad de los alimentos y determinar si existen otros establecimientos que hayan recibido productos contaminados.

La respuesta de Chipotle

A través de un breve comunicado difundido este martes, Chipotle Mexican Grill aseguró que la salud y la seguridad de sus clientes y empleados constituyen su máxima prioridad y confirmó que se encuentra al tanto de la investigación que llevan adelante las autoridades sanitarias.

La empresa explicó que decidió retirar los chiles jalapeños por precaución y reemplazarlos por productos provenientes de otros productores. Sin embargo, la compañía no informó cuántos de sus restaurantes fueron alcanzados por la medida preventiva ni precisó el origen de los jalapeños que estaban siendo utilizados antes del reemplazo.

La decisión se adoptó mientras continúa la investigación epidemiológica para determinar si el producto constituye efectivamente la fuente de la contaminación.

Minnesota concentra 110 casos confirmados

El Departamento de Salud de Minnesota informó que ya identificó 110 casos asociados al brote. Según la investigación epidemiológica, Chipotle representó la mayoría de los restaurantes mencionados por los consumidores que pudieron ser entrevistados por las autoridades sanitarias. Las personas afectadas habían consumido alimentos en esa cadena entre mediados de junio y mediados de julio, aunque las autoridades aclararon que no todos los casos estaban relacionados exclusivamente con esos establecimientos.

La información recopilada hasta el momento llevó a los investigadores a considerar que el alimento contaminado también habría sido servido en otros restaurantes.

La supervisora principal de epidemiología de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del MDH, Carlota Medus, explicó la situación mediante un comunicado oficial. "Con base en toda la evidencia hasta ahora, la comida que enfermó a las personas también se sirvió en otros restaurantes", señaló.

La especialista también destacó la colaboración brindada por Chipotle durante toda la investigación y sostuvo que, teniendo en cuenta las medidas implementadas por la empresa, el Departamento de Salud no mantiene actualmente una preocupación específica respecto de esa cadena de restaurantes.

No obstante, Medus advirtió que todavía es demasiado pronto para determinar si el brote continúa activo y señaló que existe la posibilidad de que alimentos contaminados sigan siendo servidos en otros establecimientos.

Una investigación que involucra a otros estados y a la FDA

El Departamento de Salud de Minnesota confirmó además que otros estados participan de la investigación, aunque no brindó detalles adicionales sobre cuáles son las jurisdicciones involucradas ni sobre el alcance de esas tareas.

A nivel federal también interviene la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Según informó el MDH, la FDA desarrolla la investigación de rastreo destinada a reconstruir el recorrido de los productos sospechosos, un procedimiento que incluye, entre otros alimentos, los chiles jalapeños.

Hasta el martes, la FDA no había respondido a una solicitud de información adicional presentada por The Associated Press. Mientras continúan las tareas de rastreo, las autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para establecer con precisión el origen del brote y determinar el alcance de la distribución de los productos involucrados.

El caso surge tras otro episodio sanitario

La investigación sobre la salmonela se conoció un día después de otro episodio sanitario registrado en Estados Unidos. Las autoridades del estado de Michigan habían informado las dos primeras muertes relacionadas con un brote de cyclospora, enfermedad también conocida como diarrea explosiva.

De acuerdo con la información difundida, la bacteria habría estado presente en lechuga proveniente de México que fue servida en restaurantes de comida rápida Taco Bell.

Aunque ambos episodios corresponden a investigaciones diferentes, la confirmación del nuevo brote de salmonela se produjo inmediatamente después de conocerse ese antecedente, generando una mayor atención sobre los controles sanitarios vinculados al suministro de alimentos utilizados por cadenas de comida rápida.

Impacto en el mercado

La noticia también tuvo repercusiones en el ámbito financiero. Durante las operaciones de la tarde del martes, las acciones de Chipotle Mexican Grill, empresa con sede en California, registraron una caída superior al 9%, reflejando el impacto que la investigación sanitaria tuvo sobre la cotización bursátil de la compañía.