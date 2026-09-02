Al menos 18 muertos y más de 100 heridos en Irán tras nuevos ataques de Estados Unidos

El ministerio de Salud de Irán informó hoy que 18 personas murieron, 108 resultaron heridas, tras los ataques nocturnos de Estados Unidos, según un comunicado divulgado en el sitio web de la oficina presidencial.

En un comunicado separado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó en los términos más enérgicos los "actos de agresión" recientes de Estados Unidos y subrayó la determinación de Irán de defender decisivamente su independencia, soberanía nacional e integridad territorial.

El comunicado añade que la noche del martes el Gobierno estadounidense violó nuevamente la soberanía e integridad territorial de Irán, atacó lugares civiles e infraestructura de servicios, causó muertes y heridas entre ciudadanos iraníes y dañó propiedades públicas y privadas.

Desde la otra vereda, el Comando Central de Estados Unidos dijo en la red social X que sus fuerzas completaron exitosamente una oleada de ataques contra objetivos militares iraníes, y justificó la acción aludiendo a los recientes intentos de ataque del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses.

Tras los ataques estadounidenses, Irán respondió atacando bases y activos de Estados Unidos en Jordania, Kuwait, Bahréin, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y en Emiratos Árabes Unidos.