Aseguran que Raúl Castro está gravemente enfermo tras sufrir un ACV

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, se encuentra en un grave estado de salud, según informó El Diario de las Américas, medio que además desmintió los rumores sobre la muerte del histórico dirigente cubano.

"No ha muerto, está gravemente enfermo", señalaron desde la publicación, de acuerdo con la información difundida en las últimas horas. Según reportó el periódico con sede en Miami, Castro se encuentra siendo "asistido con equipos para mantenerlo con vida", luego de haber sido "afectado aparentemente por un ACV".

La información sostiene que el accidente cerebrovascular habría ocurrido hace varios días y que, en las últimas horas, la situación de salud del expresidente cubano habría empeorado.

Al mismo tiempo, el medio remarcó que, hasta el momento de la publicación de la información, Raúl Castro no había fallecido y permanecía en un estado definido como "muy delicado de salud".

La fuente de la información

La información fue abordada también por N+ Univision 23 Miami, que dialogó con Iliana Lavastida, directora del Diario de las Américas, medio que publicó la nota sobre el estado de salud de Raúl Castro.

Lavastida explicó que la información llegó desde Cuba a través de una fuente que pidió mantener el anonimato. "En la madrugada de hoy, martes, recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado", manifestó la directora del medio.

El informe difundido se basa, de esta manera, en el testimonio proporcionado por una fuente anónima a la publicación con sede en Miami. La directora sostuvo que la información recibida permitió al medio dar cuenta de la situación que atraviesa el expresidente, aunque no hubo hasta el momento una confirmación pública por parte de las autoridades cubanas.

Sin pronunciamiento oficial del régimen cubano

Hasta el momento, el régimen cubano no se expresó oficialmente sobre la información referida al estado de salud de Raúl Castro. En este contexto, Lavastida señaló que en los últimos días se habrían registrado "movimientos de tropas", una situación que, según indicó, se produce "siempre que hay cambios".

La ausencia de una comunicación oficial mantiene sin confirmación pública desde las autoridades de la isla los detalles difundidos por El Diario de las Américas.

Mientras tanto, la información publicada sostiene que Castro permanece gravemente enfermo y que su situación habría empeorado luego de un presunto accidente cerebrovascular ocurrido varios días atrás.

La última aparición pública de Raúl Castro

La última vez que Raúl Castro fue visto públicamente fue el pasado 13 de agosto, en La Habana, durante una ceremonia realizada por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

En aquella oportunidad, el expresidente asistió vestido con su uniforme verde olivo y fue ovacionado al ingresar al teatro Karl Marx, sede del acto. De la ceremonia también participaron el actual mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, y la cúpula del Partido Comunista.

Durante el acto, Raúl Castro ocupó una butaca junto a Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel Castro, quien rara vez se muestra en actos públicos.

Esa aparición, ocurrida a mediados de agosto, fue la última imagen pública conocida del histórico dirigente cubano antes de que comenzaran a difundirse las versiones sobre su delicado estado de salud.

Su trayectoria en la conducción de Cuba

Raúl Castro asumió como presidente interino tras la designación realizada por su hermano Fidel Castro en 2006.

Posteriormente, accedió oficialmente al cargo de presidente en 2008, función que desempeñó hasta abril de 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel. Aunque actualmente no ocupa ningún cargo, Raúl Castro conserva un papel importante en las decisiones políticas y mantiene la lealtad de las Fuerzas Armadas, según la información difundida.

Su presencia continúa siendo considerada relevante dentro de las decisiones de la estructura política cubana, aun después de haber dejado formalmente la Presidencia. En junio, la Presidencia informó que Raúl Castro había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas destinado a hacer frente a la crisis.