Una mujer mató a puñaladas a dos personas en plena calle en Nueva York

Una persona murió y otra resultó herida tras un apuñalamiento perpetrado por una mujer armada con cuchillos cerca de Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York, informaron las autoridades.

La Policía confirmó que la sospechosa fue abatida a tiros por los agentes después de negarse a soltar los cuchillos.

"Una de las víctimas ha fallecido", declaró el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una rueda de prensa, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas. Y añadió -en el momento del hecho, ocurrido en las últimas horas del lunes- que "la segunda víctima se encuentra estable actualmente en el hospital".

La sospechosa, que parecía sufrir trastornos emocionales, amenazó a varias personas con dos cuchillos largos antes de apuñalar a las víctimas, declaró un testigo a la Policía, de acuerdo con el informe de Xinhua.

Jessica Tisch, comisaria de policía de la Ciudad de Nueva York, calificó el incidente como "un ataque aleatorio y sin provocación".

La Policía cerró las calles de los alrededores mientras continuaba la investigación.