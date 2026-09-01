Karina trepó a categoría 4 en el Pacífico mientras una tormenta tropical amenaza a Hawái

El huracán Karina se fortaleció el lunes hasta alcanzar la categoría 4 en el océano Pacífico, en un proceso de intensificación rápida que comenzó después de convertirse en huracán el domingo. Aunque se trata de un sistema poderoso, los meteorólogos señalaron que por el momento no representa una amenaza para tierra.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, la tormenta se alimentó de aguas cálidas ubicadas muy mar adentro, una condición que favoreció el rápido incremento de su intensidad.

Karina se encontraba a unos 1.642 kilómetros (1.020 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y presentaba vientos máximos sostenidos de 233 km/h (145 mph). El sistema se desplazaba hacia el oeste. No había vigilancias ni avisos costeros vigentes por Karina. Sin embargo, el NHC advirtió que el oleaje generado por el sistema podría afectar a México y probablemente también al sur de California.

Los meteorólogos contemplaban además la posibilidad de que Karina registrara un fortalecimiento adicional durante el lunes, aunque posteriormente podrían producirse fluctuaciones en su intensidad.

Lowell, bajo vigilancia por su posible evolución

Mientras Karina avanzaba sobre aguas abiertas, otra situación concentraba la atención de los meteorólogos en el Pacífico. La tormenta tropical Lowell se ubicaba a unos 1.376 kilómetros (855 millas) al este-sureste de Hilo, Hawái, y también avanzaba hacia el oeste.

Lowell presentaba vientos máximos sostenidos de 97 km/h (60 mph). Aunque todavía no constituía una amenaza inmediata para tierra, los pronósticos indicaban que podría experimentar una nueva intensificación. Según los meteorólogos, Lowell podría convertirse en huracán durante la noche del lunes o el martes. El escenario adquiere particular relevancia porque el Centro Nacional de Huracanes indicó que el sistema podría encontrarse en las cercanías de las islas hawaianas más adelante esta semana.

Por el momento, no se señalaba una amenaza inmediata para las zonas terrestres. Sin embargo, la posibilidad de que Lowell evolucione a huracán durante las próximas horas mantiene bajo seguimiento su trayectoria y evolución.

Una alerta por tormentas tropicales sobre Texas

La actividad ciclónica no se limitaba al Pacífico. En el Golfo de México, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió el lunes una alerta de tormenta tropical para la costa desde el área de Galveston y Houston, Texas, hasta los distritos occidentales de Luisiana.

Hasta la tarde del lunes, el sistema estaba clasificado como una depresión tropical, considerada una etapa temprana dentro del desarrollo de un ciclón tropical. Los meteorólogos pronosticaban que la depresión se fortalecería hasta convertirse en una tormenta con nombre durante la noche del lunes y que posteriormente tocaría tierra en Texas el martes.

El escenario previsto incluía lluvias importantes para el área metropolitana de Houston. Se pronosticaban entre 7 y 12 centímetros (3 a 5 pulgadas) de lluvia, aunque algunos sectores podrían recibir acumulados de hasta 22 centímetros (9 pulgadas). A esto se sumaba la posibilidad de precipitaciones extremadamente intensas en períodos breves. Según los meteorólogos, podrían registrarse más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia por hora, una situación capaz de provocar inundaciones repentinas.

Ubicación y condiciones de la depresión tropical

La depresión tropical se encontraba a unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-sureste de Morgan City, Luisiana, y a 370 kilómetros (230 millas) al sureste de Port Arthur, Texas.

En ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph). La evolución prevista situaba al sistema ante un proceso de fortalecimiento durante las horas siguientes, con la posibilidad de alcanzar la categoría de tormenta con nombre antes de avanzar hacia Texas.

Los datos indicados por el NHC incluían:

Clasificación: depresión tropical .

. Ubicación: 195 kilómetros al sur-sureste de Morgan City, Luisiana .

. Distancia respecto de Port Arthur: 370 kilómetros al sureste .

. Vientos máximos sostenidos: 55 km/h .

. Pronóstico: fortalecimiento hasta convertirse en tormenta con nombre durante la noche del lunes.

durante la noche del lunes. Posible impacto: Texas, el martes .

. Lluvias previstas en Houston: 7 a 12 centímetros .

. Máximos posibles: hasta 22 centímetros .

. Intensidad potencial de las precipitaciones: más de 10 centímetros por hora .

. Riesgo asociado: inundaciones repentinas.

Los remanentes de Dolly también provocan lluvias

A este panorama se sumó la presencia de los remanentes del huracán Dolly, que llevaron lluvias y tormentas eléctricas a diferentes sectores del Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes informó que esos remanentes afectaron con precipitaciones y actividad eléctrica a partes de Haití y la República Dominicana, además de las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas.

De esta manera, distintos sistemas atmosféricos mantenían activa la vigilancia meteorológica en varios puntos. Mientras Karina alcanzaba la categoría 4 en el Pacífico, sin representar por el momento una amenaza directa sobre tierra, Lowell avanzaba hacia el oeste con posibilidades de convertirse en huracán y acercarse posteriormente a Hawái.

Al mismo tiempo, una depresión tropical en el Golfo de México generaba alertas para sectores de Texas y Luisiana ante la previsión de fuertes lluvias, inundaciones repentinas y un posible fortalecimiento antes de tocar tierra, mientras los remanentes de Dolly continuaban produciendo lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas del Caribe.