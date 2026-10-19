Alarma en el Congo: el brote de ébola se extiende y ya dejó más de 4.500 muertos

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo continúa extendiéndose y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Según los datos oficiales difundidos este domingo, el brote acumuló 9.415 casos y 4.536 fallecimientos desde su inicio, declarado en mayo, mientras la aparición de contagios en una nueva provincia amplió a ocho el número de jurisdicciones afectadas dentro del país africano.

El nuevo foco fue confirmado en Ubangi del Norte, ubicada en el norte de la República Democrática del Congo y próxima a la frontera con la República Centroafricana. El Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño informó sobre la detección de dos casos, uno de ellos mortal, en esa región, que hasta ahora no figuraba entre las zonas alcanzadas por la expansión de la epidemia.

La confirmación oficial se produjo después de que, el jueves anterior, fuentes sanitarias adelantaran a agencias internacionales que se habían detectado contagios en Ubangi del Norte. La incorporación de esta provincia al mapa epidemiológico representa una nueva dificultad para los esfuerzos destinados a contener la enfermedad, especialmente por la ubicación geográfica del territorio y las dificultades para controlar la circulación de personas entre las regiones afectadas.

Más de 9.400 casos y 4.500 fallecimientos desde mayo

El último informe epidemiológico, correspondiente al 16 de octubre, reflejó la continuidad de los contagios y las muertes asociadas al brote. Durante las 24 horas anteriores al relevamiento, las autoridades registraron 67 nuevos contagios y 26 fallecimientos, cifras que elevaron el balance acumulado a 9.415 casos y 4.536 muertes.

Los datos muestran la magnitud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y la persistencia de la transmisión en distintas regiones. La epidemia, que comenzó en mayo, se convirtió en la más mortífera registrada hasta ahora en la República Democrática del Congo.

La evolución del brote también plantea dificultades para las autoridades, que deben sostener las tareas de detección y atención de pacientes mientras procuran impedir que el virus llegue a nuevas comunidades. La expansión territorial obliga a mantener la vigilancia sobre las zonas afectadas y sobre aquellas que, por su proximidad geográfica o por la circulación de personas, pueden quedar expuestas a nuevos contagios.

Ubangi del Norte, el nuevo territorio afectado

La confirmación de casos en Ubangi del Norte constituye uno de los principales acontecimientos de la evolución reciente de la epidemia. La provincia se encuentra en el norte del país, en una zona fronteriza con la República Centroafricana, una ubicación que incrementa la preocupación sanitaria por las posibilidades de propagación más allá de las áreas donde ya se identificaron contagios.

El Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño confirmó dos casos en esa jurisdicción, uno de los cuales terminó con el fallecimiento del paciente. El anuncio oficial llegó luego de las primeras informaciones difundidas el jueves por fuentes sanitarias a agencias internacionales.

La llegada del brote a esta provincia amplía el alcance geográfico de la emergencia y obliga a reforzar las tareas de seguimiento epidemiológico. Entre los principales desafíos se encuentran las dificultades para controlar los desplazamientos de personas entre las regiones afectadas, una circunstancia que puede complicar la identificación temprana de nuevos casos y el seguimiento de los contactos.

Con la incorporación de Ubangi del Norte, las ocho provincias afectadas de la República Democrática del Congo son:

Kivu del Norte.

Ituri.

Alto Uele.

Tshopo.

Kivu del Sur.

Bajo Uele.

Ubangi del Sur.

Ubangi del Norte.

La ampliación de esta lista evidencia que la enfermedad ya no se limita a un único territorio y que las autoridades deben coordinar acciones en distintas zonas del país.

Ituri continúa como epicentro de la epidemia

Pese a la aparición de contagios en el norte, el epicentro del brote continúa localizado en el este de la República Democrática del Congo, particularmente en la provincia de Ituri. De acuerdo con el último balance epidemiológico, esa provincia concentró 44 de los 67 nuevos contagios registrados durante el período de 24 horas informado. La cifra representa la mayor parte de los casos recientes contabilizados en ese relevamiento y confirma que el este del país continúa siendo el principal foco de transmisión.

La concentración de nuevos contagios en Ituri convive ahora con la expansión hacia Ubangi del Norte, lo que obliga a atender simultáneamente la situación en el epicentro de la epidemia y los riesgos asociados con la aparición de casos en nuevas regiones.

La respuesta sanitaria debe contemplar tanto la identificación de personas infectadas como el seguimiento de quienes tuvieron contacto con ellas. Al mismo tiempo, la detección de nuevos focos requiere sostener la vigilancia en territorios que hasta hace poco no registraban casos confirmados.

El virus de Bundibugyo y la falta de vacunas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote está causado por el virus de Bundibugyo, una de las variantes del virus del Ébola. La particularidad señalada por el organismo internacional es que, para esta variante, todavía no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados. Esta situación constituye uno de los desafíos centrales para la respuesta sanitaria, que debe concentrarse en la detección de casos, la atención de los pacientes y las medidas destinadas a contener la propagación.

La ausencia de vacunas y tratamientos específicos aprobados para el virus de Bundibugyo añade complejidad a una epidemia que ya registra miles de fallecimientos y que continúa extendiéndose por distintas provincias congoleñas.

En ese escenario, las tareas de vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos adquieren especial importancia para detectar nuevos contagios y limitar la transmisión hacia otras comunidades.

La propagación internacional

La epidemia también superó las fronteras de la República Democrática del Congo. Se registraron contagios en Uganda y Kenia, una situación que obligó a reforzar la vigilancia epidemiológica en distintos países de África oriental y central.

La aparición de casos en esos territorios, sumada a la confirmación de contagios en Ubangi del Norte, mantiene la atención sobre el riesgo de transmisión internacional. La proximidad de esta última provincia con la República Centroafricana y las dificultades para controlar la circulación de personas entre regiones afectadas constituyen factores que preocupan a las autoridades sanitarias.

Frente a este panorama, la OMS había advertido previamente sobre la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la cooperación entre los países de la región. El objetivo es reducir el riesgo de que la enfermedad continúe propagándose más allá de las zonas donde ya se detectaron casos.

La coordinación entre los sistemas sanitarios resulta relevante para identificar posibles contagios, realizar el seguimiento de contactos y actuar ante la aparición de nuevos focos.