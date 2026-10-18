Tensión en Francia: nuevos saqueos y enfrentamientos en la previa del discurso de Macron

La tensión social volvió a escalar este domingo en Francia, donde nuevos saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se registraron en París por segundo día consecutivo. Las protestas, motivadas por el costo de vida, profundizaron el clima de conflictividad en la capital y en otras ciudades del país, mientras el presidente Emmanuel Macron prepara un discurso dirigido a la Nación.

Uno de los episodios más recientes ocurrió cerca de la plaza de la República, un punto que ya había sido escenario de graves disturbios durante la jornada del sábado. Allí, un grupo de jóvenes vandalizó y robó en cuestión de segundos una tienda de ropa ubicada en la calle Beaurepaire, según las imágenes emitidas en directo por la cadena de televisión BMFTV.

El asalto al establecimiento se produjo en una zona donde los incidentes violentos habían dejado otros daños materiales el día anterior. En esa misma calle, un supermercado y una farmacia habían sido saqueados, mientras que un restaurante fue incendiado durante los disturbios que se extendieron por distintos distritos parisinos y por múltiples ciudades francesas.

La reiteración de los episodios durante el fin de semana evidenció la continuidad de los enfrentamientos y la dificultad para contener los focos de violencia. Los ataques contra comercios, los incendios y los choques con la Policía volvieron a alterar la actividad cotidiana en diferentes sectores de la capital.

La plaza de la República, epicentro de la protesta

La plaza de la República volvió a concentrar a numerosos manifestantes durante la jornada dominical. Alrededor de la estatua de la República, grupos de jóvenes, muchos vestidos de negro y algunos encapuchados, participaron de las movilizaciones que terminaron nuevamente con enfrentamientos, saqueos y detenciones.

Como había ocurrido el sábado, los manifestantes exhibieron pancartas con consignas dirigidas contra la situación social y económica. Entre los mensajes visibles se encontraba la frase "Siembra la miseria, cosecha la ira", una expresión que sintetizó el tono de las protestas contra el costo de vida.

La concentración derivó en nuevos episodios de violencia cuando algunos manifestantes comenzaron a arrojar proyectiles contra las fuerzas de seguridad. La respuesta policial incluyó el uso de granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, además de cargas contra la multitud.

Después de esas intervenciones, los agentes procedieron a realizar varias detenciones. La secuencia volvió a poner en primer plano la confrontación entre los grupos movilizados y las fuerzas desplegadas para controlar los disturbios. La protesta, que tuvo su principal foco en la plaza de la República, terminó así con nuevos arrestos y daños materiales, en un escenario marcado por la persistencia de los enfrentamientos registrados desde el día anterior.

Un operativo policial reforzado

Ante la continuidad de los incidentes, la Policía desplegó este domingo en París a la CRS 8, una unidad especializada en la intervención frente a disturbios urbanos. El refuerzo de la presencia policial buscó responder a una jornada en la que los saqueos y los enfrentamientos volvieron a aparecer en distintos puntos de la capital. Los agentes se ubicaron en varios cruces estratégicos para impedir que los grupos violentos avanzaran hacia sectores de mayor concurrencia.

Uno de los puntos donde se adoptaron medidas preventivas fue el entorno del canal de Saint-Martin, una zona donde algunos establecimientos hosteleros optaron por cerrar sus terrazas ante el riesgo de nuevos incidentes.

La decisión de los comercios respondió al contexto de inseguridad generado por los enfrentamientos y los desplazamientos de grupos de manifestantes. Mientras tanto, los efectivos policiales procuraban limitar el avance de los sectores violentos y evitar que los disturbios se extendieran hacia áreas más concurridas.

El operativo también debió hacer frente a nuevos focos de daños materiales. En el muelle de Valmy, un montón de bicicletas de alquiler fue incendiado, en otro episodio que se sumó a los ataques contra establecimientos comerciales y gastronómicos.

El despliegue de la CRS 8 y la disposición de agentes en distintos cruces reflejaron la preocupación de las autoridades por la continuidad de los disturbios y por la posibilidad de que se produjeran nuevos enfrentamientos durante la jornada.

Un sábado marcado por una muerte y los detenidos

Los acontecimientos del domingo se produjeron después de una jornada de manifestaciones masivas celebradas el sábado en distintas ciudades de Francia. Aquellas movilizaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques contra edificios públicos y saqueos de comercios. El balance provisional difundido tras los incidentes del sábado incluyó una persona fallecida por un paro cardiorrespiratorio, aunque las razones precisas de ese episodio no fueron especificadas.

Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 2.000 personas, mientras que alrededor de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos durante los incidentes.

Las cifras reflejaron la magnitud de una jornada que combinó manifestaciones multitudinarias con episodios de violencia, daños materiales y enfrentamientos entre los participantes de las protestas y los efectivos encargados de intervenir.

La muerte registrada durante el sábado fue atribuida a un paro cardiorrespiratorio, pero la información disponible no precisó las circunstancias en las que se produjo ni estableció una relación directa con alguno de los enfrentamientos.

En paralelo, las detenciones y la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad y bomberos heridos dieron cuenta de la dimensión operativa de los disturbios, que afectaron a distintos puntos del territorio francés.

El impacto económico de los saqueos

A las consecuencias humanas y al despliegue de seguridad se sumó la preocupación por los daños económicos provocados por los saqueos. La Federación del Comercio y de la Distribución estimó que los daños derivados de los ataques contra unos 1.500 establecimientos en Francia podrían ascender a cientos de millones de euros.

El cálculo dimensionó el impacto que los episodios de vandalismo y robo podrían tener sobre la actividad comercial. Los ataques alcanzaron a distintos tipos de negocios, desde locales de ropa hasta supermercados, farmacias y restaurantes.

Los hechos registrados en la calle Beaurepaire durante el sábado y el domingo ilustraron la continuidad de los ataques en París. Mientras un supermercado y una farmacia habían sido saqueados y un restaurante incendiado el día anterior, una tienda de ropa fue vandalizada y robada durante la nueva jornada de protestas.

A estos episodios se sumaron los incendios de bicicletas de alquiler y las medidas preventivas adoptadas por establecimientos hosteleros que cerraron sus terrazas ante el riesgo de nuevos incidentes. La estimación de la Federación del Comercio y de la Distribución puso de relieve la dimensión nacional de los daños, que no se limitaron a la capital, sino que alcanzaron a establecimientos de distintas ciudades francesas.

Las protestas y la movilización social

Las manifestaciones contra el costo de vida se produjeron, además, después de una ola de protestas estudiantiles que reclamaban mejoras en el sistema educativo. De esta manera, las movilizaciones se inscribieron en un contexto de conflictividad social en el que confluyeron diferentes reclamos. Sin embargo, la información disponible identifica el costo de vida como el motivo de las protestas que derivaron en los saqueos y enfrentamientos del fin de semana.

La continuidad de los incidentes durante dos jornadas consecutivas, la magnitud de las detenciones, los heridos y los daños materiales colocaron nuevamente la situación en el centro de la agenda política francesa.

En ese escenario, Emmanuel Macron prepara un discurso a la Nación, mientras París enfrenta nuevos episodios de violencia y las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue reforzado para contener los disturbios.

Los saqueos, los incendios y los enfrentamientos registrados el domingo confirmaron que la conflictividad no había terminado con las manifestaciones del sábado. La capital francesa volvió a ser escenario de ataques a comercios y choques con la Policía, en una crisis que también dejó consecuencias en otras ciudades y un impacto económico potencial de cientos de millones de euros.

Con una persona fallecida, cerca de 600 integrantes de las fuerzas de seguridad y bomberos heridos, unos 2.000 detenidos y alrededor de 1.500 establecimientos afectados por saqueos en todo el país, Francia atravesó un fin de semana marcado por la violencia callejera y la incertidumbre sobre la evolución de las protestas.