Alarma en la evacuación del crucero: un pasajero presentó síntomas en el vuelo sanitario

La evacuación internacional de los pasajeros del crucero MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus, sumó este domingo un nuevo episodio de preocupación sanitaria luego de que uno de los pasajeros franceses repatriados comenzara a presentar síntomas durante el vuelo sanitario rumbo a París.

La situación fue confirmada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien informó públicamente que el pasajero afectado integra el grupo de cinco ciudadanos franceses evacuados del barco. El funcionario detalló además que, frente a esta situación, las autoridades francesas dispusieron medidas inmediatas de aislamiento estricto para todos los pasajeros repatriados.

La noticia generó alarma en medio del amplio operativo internacional que se lleva adelante para evacuar a los 152 integrantes del crucero, mientras distintos gobiernos coordinan vuelos y protocolos sanitarios para trasladar a los pasajeros hacia sus respectivos países.

Síntomas durante el vuelo

El propio Sébastien Lecornu dio a conocer la información a través de su cuenta oficial en la red social X. Allí explicó que uno de los cinco ciudadanos franceses evacuados desde el MV Hondius comenzó a manifestar síntomas compatibles durante el trayecto aéreo hacia París.

Ante ese escenario, el primer ministro confirmó que los cinco pasajeros fueron inmediatamente sometidos a un esquema de aislamiento estricto.

"Han sido colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso", indicó Lecornu en su publicación oficial.

El funcionario francés explicó además que todos los evacuados están siendo sometidos a controles médicos específicos y estudios sanitarios para determinar su estado de salud. Según precisó, el grupo permanecerá bajo vigilancia sanitaria mientras avanzan los análisis correspondientes.

Medidas excepcionales y aislamiento sanitario

En paralelo al seguimiento médico de los pasajeros repatriados, el Gobierno francés anunció la implementación de nuevas medidas sanitarias para controlar posibles casos de contacto estrecho.

Lecornu adelantó que emitirá un decreto especial destinado a reforzar los mecanismos de prevención y aislamiento. El objetivo, según explicó, es proteger tanto a los contactos directos de los pasajeros como a la población general.

"Están siendo atendidos médicamente y serán sometidos a pruebas y a un balance sanitario. A partir de esta noche, emitiré un decreto que permita poner en marcha las medidas de aislamiento adaptadas a los casos de contacto y protectoras de la población general", sostuvo el primer ministro francés.

La decisión marca un endurecimiento de las medidas preventivas en el marco de la evacuación internacional del crucero y refleja la preocupación de las autoridades sanitarias frente a la posibilidad de nuevos contagios vinculados al brote detectado a bordo.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de España informó que una parte importante de los pasajeros ya logró abandonar el crucero y comenzó el regreso hacia sus países de origen. De acuerdo con el parte oficial difundido por las autoridades españolas, ya fueron evacuados 76 de los 152 integrantes del MV Hondius.