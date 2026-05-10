Otro crucero en problemas: más de 100 casos de norovirus en un barco que regresará a EE.UU.

En medio de la preocupación internacional generada por el crucero que viaja desde América del Sur hacia Europa con un brote de hantavirus que dejó tres muertos, otro barco de pasajeros encendió las alarmas sanitarias este sábado tras reportar un contagio masivo de norovirus, una enfermedad conocida comúnmente como "gripe estomacal".

El episodio involucra al crucero Caribbean Princess, que había zarpado desde Florida la semana pasada y actualmente navega por el Caribe antes de regresar el lunes 11 de mayo a Estados Unidos. El brote afecta a más de 100 personas entre pasajeros y tripulantes, mientras las autoridades sanitarias monitorean de cerca la evolución de los contagios.

Más de un centenar de afectados a bordo

Según la información difundida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), se detectaron al menos 115 casos positivos vinculados al brote de norovirus.

Los afectados son 102 pasajeros y 13 integrantes de la tripulación. El Caribbean Princess se encuentra navegando cerca de Bahamas y tiene previsto arribar a Puerto Cañaveral, en las afueras de Orlando, el lunes 11 de mayo, de acuerdo con los registros del portal de seguimiento marítimo CruiseMapper.

En el buque viajan un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote alcanza aproximadamente al 3% de los viajeros. Sin embargo, otros reportes oficiales vinculados a las escalas realizadas en el Caribe indicaron que el crucero llegó a transportar:

3.367 pasajeros

1.346 tripulantes

La situación obligó a activar protocolos sanitarios especiales tanto a bordo como en los puertos donde el barco tenía previsto detenerse.

Qué es el norovirus y cómo se transmite

El norovirus es considerado por las autoridades sanitarias estadounidenses como la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos. La enfermedad provoca una gastroenteritis aguda, es decir una inflamación generalizada del estómago y los intestinos. Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Náuseas

Vómitos repentinos

Diarrea intensa

Dolor de cabeza

Malestar generalizado

También conocido como "gripe estomacal", el virus se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, a través de alimentos contaminados, por superficies contaminadas y mediante manos mal lavadas. Según la información médica difundida por los CDC, los síntomas suelen extenderse entre uno y tres días, aunque el virus presenta una alta capacidad de propagación, especialmente en ambientes cerrados y con gran concentración de personas.

Por esa razón, lugares como escuelas, guarderías, residencias de adultos mayores y cruceros son considerados espacios especialmente vulnerables ante este tipo de brotes.

Las medidas de emergencia a bordo

Frente al avance de los contagios, el personal del Caribbean Princess implementó medidas especiales de control sanitario para intentar contener la propagación del virus dentro del barco. Según detalló un comunicado de los CDC, se llevaron adelante:

Intensas tareas de limpieza y desinfección

Aislamiento de las personas infectadas

Consultas permanentes con autoridades sanitarias

Reportes epidemiológicos sobre los casos detectados

Las acciones apuntan principalmente a reducir el contacto entre pasajeros y minimizar los riesgos de transmisión dentro de un entorno donde miles de personas comparten espacios comunes durante varios días.

Dominicana activó alertas sanitarias

La preocupación también alcanzó a República Dominicana, donde las autoridades sanitarias decidieron activar alertas especiales ante la llegada del crucero a uno de sus puertos.

El Caribbean Princess tenía prevista una parada en Puerto Plata, ciudad turística ubicada en el norte del país, aunque las autoridades advirtieron que las personas afectadas por el virus no podrían descender del barco. El Ministerio de Salud dominicano informó además que el brote comenzó el 28 de abril con casos aislados y alcanzó su punto máximo el 4 de mayo.

"La oficial médica del crucero informó que el evento inició el 28 de abril con algunos casos aislados y alcanzó su mayor pico el 4 de mayo, cuando se registraron 125 personas con síntomas gastrointestinales asociados a norovirus", señaló el organismo sanitario. Tras su paso por República Dominicana, el crucero continuó viaje hacia Nassau, Bahamas, luego de haber arribado previamente a San Juan, Puerto Rico.

La preocupación sanitaria

Las autoridades sanitarias dominicanas remarcaron que el principal riesgo asociado al norovirus es la deshidratación, particularmente en personas consideradas vulnerables.

En ese contexto, los organismos de salud insistieron en la necesidad de reforzar medidas preventivas vinculadas a:

El aislamiento oportuno de los casos

La higiene constante

El lavado frecuente de manos

Mientras tanto, los CDC continúan monitoreando la situación del Caribbean Princess y, en paralelo, también preparan la recepción de pasajeros estadounidenses provenientes del crucero afectado por el brote de hantavirus que actualmente se dirige hacia Europa.

La sucesión de episodios sanitarios en cruceros durante los últimos días volvió a poner bajo observación internacional las condiciones de control epidemiológico en embarcaciones turísticas de gran escala, donde la rápida circulación de personas favorece la propagación de enfermedades contagiosas.