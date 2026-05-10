Hallan un rubí gigante de 11.000 quilates y sería una pieza "única en el mundo"

Un hallazgo extraordinario volvió a colocar a Myanmar en el centro de la escena mundial de las piedras preciosas tras el descubrimiento de un rubí gigante de 11.000 quilates y 2,2 kilogramos de peso en la histórica región minera de Mogok, una zona reconocida internacionalmente por albergar algunos de los rubíes más valiosos del planeta.

La gema fue encontrada por mineros birmanos en el norte del país y rápidamente despertó el interés de especialistas y autoridades debido a sus características excepcionales. Según reportaron medios estatales de Myanmar, se trata de uno de los descubrimientos más relevantes de las últimas décadas por la combinación de tamaño, tonalidad y calidad general de la piedra.

El hallazgo ocurrió a mediados de abril, poco después de las celebraciones del Año Nuevo tradicional birmano, y fue confirmado oficialmente por el gobierno respaldado por el ejército.

Un rubí de dimensiones excepcionales

Las autoridades describieron la gema como una piedra de tonalidad rojo violácea con matices amarillentos, destacando especialmente su elevada calidad cromática. Aunque el ejemplar descubierto es más pequeño que el rubí de 21.450 quilates hallado en la misma región en 1996, especialistas consideran que este nuevo hallazgo podría alcanzar un valor superior debido a sus condiciones particulares de claridad, color y pureza.

Hasta el momento, el gobierno de Myanmar no informó una estimación oficial sobre el valor económico del rubí, aunque trascendió que podría cotizarse en millones de dólares debido a sus características consideradas excepcionales dentro del mercado internacional de gemas.

Entre los aspectos destacados por las autoridades aparecen:

Peso total de 2,2 kilogramos

Tamaño de 11.000 quilates

Alta calidad cromática

Tonalidad rojo violácea

Claridad y pureza superiores

La piedra fue presentada recientemente ante funcionarios del gobierno en la capital Naypyitaw.

Mogok, la región de los rubíes "sangre de paloma"

El descubrimiento ocurrió cerca de Mogok, en la región de Mandalay, un territorio históricamente conocido por sus enormes reservas de piedras preciosas y especialmente por sus famosos rubíes denominados "sangre de paloma". Esta zona minera es considerada una de las más importantes del mundo en producción de gemas de alta calidad y ha sido durante décadas un punto estratégico por el enorme valor económico de sus recursos minerales.

Mogok no solo concentra parte central de la industria minera birmana, sino que además posee un peso histórico y geopolítico relevante. El valle fue escenario de disputas entre imperios, monarquías y grupos armados debido al control de sus recursos naturales.

Myanmar produce actualmente hasta el 90 % de los rubíes comercializados a nivel mundial, especialmente a partir de los yacimientos ubicados en Mogok y Mong Hsu. Las piedras preciosas representan una fuente central de ingresos para el país tanto mediante circuitos legales de exportación como a través de redes de contrabando.

La industria de gemas en medio del conflicto interno

El hallazgo del rubí se produjo en un contexto político y militar complejo para Myanmar. La extracción de gemas en el país se desarrolla desde hace años en medio de un prolongado conflicto interno atravesado por disputas territoriales, tensiones políticas y enfrentamientos armados.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Global Witness, cuestionaron reiteradamente el comercio internacional de piedras preciosas provenientes de Myanmar al considerar que esta industria financió durante décadas a gobiernos militares y actores armados.

La región donde apareció el rubí también fue escenario reciente de conflictos. En julio de 2024, el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), conformado por integrantes de la minoría étnica Palaung, tomó el control de la zona minera.

Posteriormente, el territorio volvió a quedar bajo control del ejército birmano tras un acuerdo de alto el fuego mediado por China. La importancia estratégica de Mogok no solo responde a la riqueza mineral del área, sino también al impacto económico que genera el comercio internacional de gemas.

El rol del gobierno militar y la exhibición oficial

Tras conocerse el descubrimiento, el actual presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, revisó personalmente el rubí junto a integrantes de su gabinete en Naypyitaw. La actividad fue difundida por el diario estatal Global New Light of Myanmar, que mostró imágenes de la presentación oficial de la piedra preciosa.

Min Aung Hlaing encabeza el gobierno militar surgido tras el golpe de Estado de 2021 y fue reelegido posteriormente en elecciones cuestionadas por organizaciones opositoras y entidades internacionales de derechos humanos. La aparición del rubí ocurre así en un escenario donde los recursos minerales continúan ocupando un lugar central tanto en la economía del país como en las disputas políticas y militares internas.

Mientras especialistas y autoridades analizan el verdadero valor de la piedra descubierta en Mogok, el hallazgo volvió a poner bajo atención internacional a Myanmar, un país que continúa siendo uno de los principales protagonistas mundiales en el mercado de piedras preciosas de alta gama.