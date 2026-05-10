Ucrania denunció tres muertos por ataques rusos pese al "alto el fuego"

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a mostrar este domingo la extrema debilidad de los intentos de tregua luego de que las autoridades de Kiev denunciaran nuevos ataques rusos que dejaron al menos tres muertos y varios heridos en distintas regiones del país, pese al supuesto alto el fuego de tres días impulsado tras la mediación de Estados Unidos.

Según informaron funcionarios ucranianos, los bombardeos alcanzaron las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Jersón, donde se registró una víctima fatal en cada jurisdicción. Al mismo tiempo, la actividad militar continuó con intensidad en distintas líneas del frente y las autoridades reportaron cerca de 150 enfrentamientos armados durante las últimas 24 horas.

La situación volvió a dejar en evidencia la fragilidad de los acuerdos alcanzados entre las partes y la persistencia de operaciones militares incluso durante el período de tregua.

Bombardeos y víctimas civiles en varias regiones

Las autoridades de Kiev denunciaron que los ataques rusos no se detuvieron durante el sábado y la madrugada del domingo. Uno de los episodios más graves se produjo en la región de Járkiv, donde un dron impactó contra un edificio residencial de nueve pisos.

Como consecuencia del ataque, ocho personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. En paralelo, los gobernadores regionales de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Jersón confirmaron una víctima fatal en cada uno de sus territorios tras los bombardeos registrados durante las últimas horas.

Las denuncias incluyeron además nuevos ataques sobre áreas pobladas y objetivos civiles en distintas ciudades ucranianas.

Más de 7.700 drones y miles de ataques

El parte militar difundido por Ucrania describió un escenario de elevada actividad bélica a pesar de la vigencia formal de la tregua. Según las fuerzas ucranianas, durante la jornada del sábado Rusia desplegó:

Más de 7.700 drones kamikaze

Cerca de 2.000 ataques contra posiciones militares y poblaciones

El informe sostiene que las ofensivas impactaron tanto en zonas urbanas como en posiciones de tropas ubicadas cerca de las líneas de combate. La intensidad de las operaciones militares también quedó reflejada en la continuidad de los enfrentamientos en sectores considerados estratégicos dentro del frente de guerra.

Ataques contra servicios de emergencia y niños heridos

Entre los hechos denunciados por Ucrania aparece además un ataque contra un vehículo de rescate en la región de Dnipropetrovsk. El Servicio Estatal de Emergencia acusó a las fuerzas rusas de haber utilizado drones para alcanzar la unidad de asistencia, provocando heridas al conductor del vehículo, un joven de 23 años.

En esa misma región, una niña de tres años debió ser hospitalizada luego de resultar afectada por un bombardeo. La situación se sumó a otros ataques denunciados sobre población civil en Jersón y diferentes puntos del territorio ucraniano.

Las autoridades locales insistieron en que los bombardeos continuaron impactando sobre áreas habitadas aun cuando formalmente regía el cese de hostilidades.

Moscú sostiene que respeta la tregua

Mientras Ucrania denunció la continuidad de los ataques, el Kremlin afirmó que las tropas rusas sí están respetando el alto el fuego. Desde Moscú acusaron a Ucrania de haber lanzado 57 drones durante las últimas horas y aseguraron que todos fueron derribados por las defensas aéreas rusas.

El comunicado oficial difundido por el gobierno ruso sostiene que las operaciones defensivas continúan activas frente a los ataques ucranianos y responsabiliza a Kiev por las violaciones al acuerdo de tregua. Sin embargo, la versión ucraniana contradice esa postura y asegura que los bombardeos rusos continuaron durante toda la jornada.

La actividad aérea y los drones interceptados

La Fuerza Aérea de Ucrania informó además que durante la noche logró interceptar 27 drones de largo alcance lanzados desde territorio ruso.

Entre los modelos identificados aparecen Shahed, Gerbera, Italmas. Según el reporte oficial, los aparatos fueron lanzados desde las localidades rusas de Primorsko-Ajtarsk y Millerovo Las fuerzas ucranianas aseguraron que la amenaza aérea se mantuvo constante incluso durante las horas en las que debía regir el cese temporal de hostilidades.