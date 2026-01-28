Alerta en la frontera: desaparece un avión con 15 personas en Colombia

El departamento de Norte de Santander se encuentra en estado de máxima alerta tras la desaparición del vuelo NSE8849 de la aerolínea estatal Satena. La aeronave, que cubría la ruta entre la ciudad de Cúcuta y el municipio de Ocaña, perdió todo contacto con las torres de control poco antes del mediodía de este miércoles. Con un total de 15 personas a bordo —compuestas por 13 pasajeros y dos tripulantes—, las autoridades han activado de inmediato los protocolos de seguridad y rastreo para localizar el aparato.

El incidente ha generado una profunda conmoción en el ámbito político nacional. Según confirmó el congresista Wilmer Carrillo, en la lista de pasajeros figuran el congresista de paz Diógenes Quintero, quien ocupa una de las curules especiales para las víctimas del conflicto surgidas del acuerdo de 2016 con las FARC, y el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, junto a sus respectivos equipos de trabajo.

La operación aérea estaba a cargo de un avión Beechcraft de fabricación estadounidense, con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, operado por la empresa Searca. De acuerdo con los reportes oficiales de la aerolínea y la autoridad aérea, la cronología del vuelo revela una desaparición repentina durante un trayecto que habitualmente dura solo 25 minutos.

En cuanto a la información técnica del vuelo, se destaca que el avión despegó del Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 a. m. y mantuvo su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. Aunque su aterrizaje estaba programado para las 12:05 p. m. en el Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, la aeronave nunca llegó a la pista. Según los datos proporcionados por la plataforma Flightradar, el rastro se perdió definitivamente cuando sobrevolaba una zona montañosa situada entre las localidades de Ábrego y La Playa.

Investigación en curso

Ante la gravedad de la situación, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) ya se encuentra recolectando toda la información pertinente sobre la pérdida de comunicación. Las labores de búsqueda se centran ahora en el terreno escarpado del noreste colombiano, mientras el país aguarda noticias sobre el paradero de los 15 ocupantes.