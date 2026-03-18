Israel afirmó que mató al ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Khatib

El gobierno de Israel afirmó haber asesinado al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, en el marco de un ataque aéreo llevado a cabo en la capital iraní.

La información fue confirmada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien sostuvo que la operación se produjo durante la noche en Teherán.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Khatib, fue eliminado también", expresó Katz en un comunicado oficial, en el que ratificó el resultado de la ofensiva.

Un ataque nocturno en la capital iraní

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la muerte de Khatib se produjo durante un ataque aéreo nocturno en Teherán. La operación habría tenido como blanco a uno de los principales funcionarios del aparato de inteligencia iraní.

El hecho fue reportado inicialmente por Iran International y posteriormente confirmado por un funcionario israelí, consolidando así la versión oficial difundida por el gobierno de Israel.

En paralelo, se indicó que Israel habría autorizado a su Ejército a "neutralizar" a cualquier alto funcionario iraní sin requerir autorización adicional, lo que marcaría un cambio en las reglas operativas de la ofensiva.

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