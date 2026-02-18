Alerta del Papa: León XIV advierte sobre el colapso de la justicia global

El papa León XIV ha inaugurado este miércoles la temporada de Cuaresma con una intervención que ha resonado con fuerza en el ámbito moral y geopolítico, trascendiendo las fronteras de lo estrictamente religioso. En un discurso cargado de simbolismo, el pontífice ofreció una reflexión descarnada sobre el estado actual del mundo y el derecho internacional. Al presidir la tradicional misa de Miércoles de Ceniza, rito que marca el inicio del periodo de ayuno y reflexión de 40 días en el calendario cristiano, el líder de la Iglesia Católica trazó un paralelismo alarmante entre las cenizas de la ceremonia y la situación de una humanidad que, según sus palabras, se encuentra devastada por guerras y crisis globales.

La homilía del Papa no dejó lugar a ambigüedades al señalar que el rito del día simboliza hoy "el peso de un mundo que arde en llamas". Para León XIV, estas cenizas no representan solo la fragilidad de la vida humana, sino también la destrucción sistemática de los marcos legales y éticos que sostienen la paz. En su visión, el escenario contemporáneo está marcado por la degradación de la justicia entre las naciones, el colapso de los ecosistemas, la alarmante pérdida de pensamiento crítico y la erosión de la sabiduría necesaria para mantener la armonía entre los pueblos.

El desmoronamiento del orden internacional

El líder de la Iglesia Católica, quien encabezó una procesión tradicional desde una iglesia romana hacia la Basílica de Santa Sabina para la celebración de la misa, manifestó su profunda preocupación por el impacto que los conflictos bélicos tienen sobre el orden jurídico mundial. Sus comentarios coinciden con un momento de tensiones internacionales persistentes, lo que otorga a sus palabras un carácter de urgencia diplomática. León XIV advirtió que lo que hoy vemos son las cenizas de un derecho internacional que alguna vez fue el garante de la justicia, pero que hoy parece consumido por la violencia de los enfrentamientos armados.

Este mensaje refleja una postura crítica sobre la vulnerabilidad de las estructuras y normas que han regido las relaciones entre estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para el pontífice, el colapso de estos estándares no es solo un fracaso político, sino una tragedia humanitaria que despoja a las víctimas de su protección legal y moral. La mención a la "pérdida de armonía" subraya su temor a que el diálogo haya sido reemplazado definitivamente por la fuerza, dejando un vacío jurídico que pone en riesgo la supervivencia misma de la justicia global.

Un llamado a la conversión y la esperanza

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, el mensaje de León XIV no concluyó en el pesimismo. El Papa invitó a los fieles y a los líderes del mundo a interpretar el símbolo de las cenizas como una llamada a la conversión personal y colectiva. En un enfoque pastoral que combina la fe con la responsabilidad cívica, animó a la comunidad internacional a no solo reconocer el mal que aqueja al presente, sino a levantarse activamente para reconstruir los lazos sociales y legales desde una perspectiva de esperanza.

El inicio de la Cuaresma se presenta, bajo esta mirada, como un tiempo propicio para asumir una responsabilidad ética frente a las injusticias contemporáneas. León XIV cerró su homilía instando a restaurar el respeto por el derecho internacional y la justicia como pilares fundamentales para apagar ese mundo "en llamas" que describió con pesar. Su intervención queda registrada como un hito de su pontificado, vinculando la tradición milenaria de la Iglesia con los desafíos más urgentes de la comunidad internacional en materia de paz y derechos humanos.