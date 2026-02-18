Japón bajo cero: una ola de frío histórica deja decenas de muertos y cientos de heridos

Japón se encuentra atravesando una de las olas de frío más severas de las últimas décadas, un fenómeno climático extremo que ha puesto en jaque la infraestructura del país y ha enlutado a decenas de familias. Según los últimos reportes, la nieve no ha dado tregua desde hace casi tres semanas en el norte del país asiático, generando un escenario de devastación blanca que ya se cobra la vida de al menos 46 personas y ha dejado un saldo de 558 heridos.

Este temporal, caracterizado por temperaturas extremas y acumulaciones de nieve que han superado los registros históricos, ha transformado el paisaje urbano y rural en una zona de desastre. La persistencia de las precipitaciones durante veintiún días consecutivos ha agotado los recursos de las comunidades locales, que luchan por mantener la operatividad mínima frente a una naturaleza que no retrocede.

El mapa del desastre

El impacto de este fenómeno meteorológico no ha sido uniforme, concentrándose con una saña particular en la región norte del archipiélago. Las autoridades han identificado puntos críticos donde la acumulación de nieve ha alcanzado niveles de emergencia, afectando el suministro de servicios básicos y la movilidad de miles de ciudadanos.

Las prefecturas más golpeadas incluyen:

Hokkaido: Donde se reportaron los mayores niveles de acumulación y las situaciones de emergencia más complejas.

Niigata y Fukui: Zonas tradicionalmente preparadas para el invierno, pero hoy desbordadas por la magnitud del hielo.

Yamagata y Aomori: Regiones que enfrentan parálisis en sus conexiones terrestres.

Tottori: Afectada por ráfagas gélidas y nevadas persistentes que han aislado a diversas localidades.

Crónica de una tragedia humana

La cifra de 46 víctimas fatales revela la peligrosidad intrínseca de vivir bajo metros de nieve. El análisis de las autoridades indica que la mayoría de los fallecimientos no se produjeron por el frío directo, sino por accidentes derivados de las tareas de mantenimiento y la inestabilidad de las estructuras bajo el peso del hielo.

Muchos de los decesos ocurrieron mientras los ciudadanos intentaban realizar la remoción de nieve en los techos de sus viviendas, una tarea necesaria para evitar el colapso pero extremadamente riesgosa. Otros perdieron la vida en derrumbes estructurales o en siniestros viales ocurridos en rutas completamente congeladas. Por otro lado, los 558 heridos reportados presentan un cuadro diverso de lesiones: desde fracturas por caídas accidentales hasta cuadros graves de hipotermia, pasando por heridas sufridas durante las labores de despeje.

Infraestructura al límite y comunidades aisladas

Las imágenes recolectadas describen una situación apocalíptica: ciudades enteras cubiertas por espesas capas de nieve que superan la altura de los hombros y vehículos que han quedado completamente sepultados en las calles.

Esta parálisis ha tenido consecuencias inmediatas:

Transporte: Cancelaciones masivas de trenes y vuelos, sumadas al cierre de autopistas por hielo negro.

Electricidad: El suministro eléctrico se ha visto interrumpido en diversas localidades debido a la rotura de cables por el peso de la nieve acumulada.

Evacuaciones: El gobierno ha debido ordenar la salida de personas en zonas de alto riesgo de aludes o colapso de viviendas.

Actualmente, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para asistir a comunidades que han quedado aisladas por el temporal. El objetivo primordial es el despeje de caminos para permitir el ingreso de suministros médicos y alimentos a los sectores más remotos.

Un invierno de crudeza histórica

Si bien el invierno japonés es reconocido internacionalmente por su dureza, especialmente en el norte, esta temporada ha mostrado su cara más extrema. La combinación de tres semanas de nevadas ininterrumpidas y temperaturas récords ha puesto a prueba la resiliencia de la infraestructura nipona, considerada una de las más avanzadas del mundo.

Las autoridades locales mantienen las alertas meteorológicas activas, ya que los pronósticos no descartan nuevas precipitaciones en los próximos días. Mientras el archipiélago continúa bajo cero, el dolor por las pérdidas humanas subraya la vulnerabilidad del hombre ante un clima que, en este inicio de 2026, parece no tener límites.