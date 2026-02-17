EE. UU. proyecta exportaciones petroleras venezolanas por más de USD 10.000 millones

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este martes que las **ventas de crudo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares anuales, un monto que, según sus declaraciones, sería clave para impulsar la reconstrucción del país sudamericano tras la salida del depuesto presidente Nicolás Maduro. (

En una entrevista con Fox News, Wright señaló que hasta ahora se han vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo y que recientemente se firmaron acuerdos adicionales por 5.000 millones más en los próximos meses. "Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones de dólares al año", enfatizó el funcionario estadounidense.

Este cálculo coloca a Venezuela en el centro de una dinámica petrolera que no solo busca recuperar volúmenes de exportación históricamente perdidos, sino también aprovechar la vasta capacidad de comercialización bajo supervisión estadounidense.

Objetivos de la gestión de ingresos

Según Wright, esos recursos no se limitarían a simples cifras contables: el secretario de Energía explicó que ese "volumen de ingresos enorme" se destinará a "empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo", en lo que presentó como un plan de transición política y social para Venezuela tras su prolongada crisis.

El funcionario estadounidense aseguró que la reunión que sostuvo la semana pasada en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue fundamental para consolidar lo que calificó de "histórico acuerdo energético" entre ambos gobiernos.

Este enfoque, según sus declaraciones, se basa en canalizar los ingresos derivados del crudo directamente hacia iniciativas que promuevan cambios institucionales y sociales, bajo la supervisión de Washington.

Detalles técnicos del pacto petrolero

El acuerdo bilateral también contempla aspectos operativos y de mercado que, según Wright, beneficiarían tanto a la industria venezolana como a la estadounidense. Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Tipo específico de crudo: el petróleo venezolano a comercializar es del "tipo específico para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970", lo que, según el secretario, facilitaría su procesamiento y aprovechamiento en los Estados Unidos.

Beneficios para la producción de asfalto en EE. UU.: Wright aseguró que este crudo contribuirá a abaratar la producción de asfalto, lo que impactaría directamente en costos de construcción de carreteras dentro del territorio estadounidense.

Sin despliegue militar ni fondos fiscales: en sus declaraciones, el secretario subrayó que la iniciativa se ha desarrollado "sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense", calificándola como "una diplomacia del presidente Donald Trump completamente fuera de lo convencional".

Estos elementos técnicos y estratégicos muestran que el pacto petrolero va más allá de una simple comercialización de hidrocarburos, y se plantea como un instrumento integral de política exterior y económica.

Un instrumento de presión y control

Según el informe base y las declaraciones oficiales reproducidas, la gestión de las ventas de crudo venezolano por parte de Washington también implicaría un control prolongado sobre la industria petrolera venezolana, considerado como la mayor fuente de ingresos del país. Esta posición de supervisión podría constituir un instrumento de presión sobre Caracas, con implicancias profundas en la estabilidad política y económica de Venezuela.

El secretario Wright aseguró además que Washington controlará la venta del crudo venezolano por un tiempo indefinido, lo que posiciona a Estados Unidos como un actor central en la gestión de los recursos energéticos venezolanos en el periodo de transición.

Contexto político y económico

El acuerdo se sitúa en un contexto de alta tensión y transformación para Venezuela. Según el artículo base, la salida del depuesto presidente Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina han sido acompañadas de acuerdos con Washington para comercializar hidrocarburos venezolanos bajo supervisión estadounidense.

La cooperación energética entre los dos países representa un giro significativo, pues incorpora no solo la reactivación de las exportaciones de crudo sino también el uso estratégico de esos ingresos para fines de reconstrucción social e institucional en Venezuela, según las autoridades estadounidenses.