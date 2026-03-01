Ali Khamenei: el mensaje publicado desde su cuenta tras la confirmación de su muerte

"En nombre del noble Alí, que la paz sea con él". Con esa frase escueta, publicada desde la cuenta oficial de Ali Khamenei, se confirmó este sábado la muerte del líder supremo iraní, abatido en el marco de un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del régimen en Teherán.

La publicación fue difundida pocos minutos después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, confirmara la noticia que se venía rumoreando en las últimas horas.

Desde su red social Truth Social, el mandatario estadounidense anunció: "Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto". En el mismo mensaje, sostuvo que el hecho constituye un acto de justicia y apuntó directamente contra el liderazgo iraní.

"Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", añadió el republicano.

El operativo y la advertencia de continuidad

La muerte del líder religioso se produjo durante ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. Trump afirmó que Khamenei no pudo eludir los "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" estadounidenses y consideró que su fallecimiento representa la "mayor oportunidad del pueblo iraní para recuperar su país".

En paralelo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de personas movilizándose por las calles de la capital iraní para celebrar la noticia.

El presidente estadounidense también advirtió sobre la continuidad de la ofensiva militar. "El país ha quedado, en solo un día, muy destruido e incluso arrasado. Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para alcanzar nuestro objetivo", señaló.

Tres décadas en el poder

Khamenei ejercía como líder supremo de Irán desde 1989, cuando sucedió al fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini. Se convirtió así en la segunda y, hasta ahora, última persona en ocupar el máximo cargo político y religioso del país.

Durante más de tres décadas en el poder, consolidó un discurso de línea dura en materia internacional, especialmente en lo referido a la influencia de Teherán en la región. A nivel interno, impulsó políticas conservadoras dentro de la sociedad iraní, postura que motivó críticas por la represión contra disidentes y la obligatoriedad del velo.

Entre los ejes centrales de su gestión se destacó la promoción decidida del programa nuclear iraní, un punto que marcó tensiones sostenidas en el escenario internacional.

Orígenes y trayectoria política

Nacido en 1939 en la ciudad de Mashhad, uno de los principales centros religiosos del chiismo, Khamenei estudió en Qom y fue encarcelado durante el régimen del sah de Irán. En ese período estableció vínculos estrechos con Jomeini, bajo cuyo liderazgo desarrolló su carrera política.

Su trayectoria previa a la conducción suprema incluyó una serie de cargos estratégicos:

Viceministro de Defensa.

Representante de Jomeini en el Consejo Supremo de Defensa.

Comandante de la Guardia Revolucionaria.

Entre 1981 y 1989 ejerció la presidencia de Irán, etapa durante la cual consolidó su posición dentro del aparato estatal y religioso.

Durante su campaña presidencial fue víctima de un atentado con bomba que le provocó lesiones en el brazo y en las cuerdas vocales, un episodio que marcó su biografía política y que formó parte de la narrativa de resistencia que acompañó su ascenso.

Un punto de inflexión

La muerte de Khamenei, anunciada oficialmente por Washington y replicada desde su propia cuenta en redes sociales, representa un hecho de alto impacto para la estructura del poder iraní. El líder supremo concentraba desde 1989 la autoridad política y religiosa máxima del país, condición que lo ubicaba en el centro de todas las decisiones estratégicas.

Con Teherán bajo bombardeos y con la advertencia explícita de que los ataques continuarán "durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario", el escenario abierto tras su muerte plantea un momento de redefinición en el tablero regional, mientras en las calles de la capital iraní se registran celebraciones difundidas por usuarios en redes sociales.

La frase publicada en su cuenta —breve, solemne y cargada de simbolismo religioso— quedó como el último mensaje público de quien, durante más de tres décadas, ejerció el liderazgo supremo de la República Islámica de Irán.