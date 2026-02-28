Dubái bajo fuego: el Burj Al Arab arde tras un ataque con drone iraní

El icónico Burj Al Arab resultó alcanzado este sábado por restos de un drone lanzado desde Irán, en el marco de una serie de ataques de represalia ordenados por Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y otras posiciones estratégicas del Golfo. La ofensiva marca un punto crítico en la escalada regional y coloca a Dubái en el centro de un conflicto de consecuencias aún imprevisibles.

El hotel, reconocido internacionalmente como el único de "siete estrellas" del mundo y célebre por su estructura en forma de vela, se encuentra actualmente envuelto en llamas, según confirmaron testigos y fuentes periodísticas presentes en la zona. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el edificio, de 60 pisos y 321 metros de altura, con amplios sectores afectados por el fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido información oficial sobre víctimas ni sobre el alcance total de los daños estructurales. La ausencia de datos oficiales añade incertidumbre en una jornada marcada por la conmoción y la circulación constante de material audiovisual captado por residentes y turistas.

Explosión en The Palm Jumeirah: alarma antes del anochecer

Horas antes del impacto sobre el Burj Al Arab, una fuerte explosión ya había sacudido la isla artificial The Palm Jumeirah poco antes de las 20:00, hora local. El estallido generó alarma inmediata entre residentes y visitantes en uno de los enclaves más reconocidos de Dubái.

Testigos reportaron una densa columna de humo elevándose desde el área afectada, mientras equipos de emergencia acudían al lugar. Según informó la agencia de noticias Agence France-Presse, los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato. Habitantes y corresponsales también informaron sobre detonaciones adicionales, lo que incrementó la incertidumbre respecto de la naturaleza y el alcance real del incidente.

El episodio en The Palm Jumeirah, sumado al posterior ataque contra el Burj Al Arab, dibuja un patrón de agresiones dirigidas a infraestructura simbólica y estratégica, con alto impacto mediático y económico.

Aeropuerto internacional: operaciones suspendidas y heridos

La ofensiva también alcanzó al principal nodo aéreo del país. El aeropuerto internacional de Dubái confirmó que una zona anexa a su terminal registró daños menores y que cuatro trabajadores resultaron heridos tras el ataque iraní ocurrido este sábado.

Las autoridades informaron que la situación fue rápidamente contenida y que los heridos recibieron atención médica inmediata. En ese momento, la mayoría de las terminales ya habían sido evacuadas como parte de los planes de contingencia activados ante la escalada de violencia en la región.

Como consecuencia directa de los ataques:

El aeropuerto suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.

Se reportaron explosiones e incendios en distintos puntos de la ciudad.

Se activaron protocolos de emergencia y evacuación preventiva.

La interrupción del tránsito aéreo en el principal aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos introduce un elemento de gravedad adicional, tanto por el volumen de pasajeros que transitan a diario como por el rol estratégico de Dubái como centro de conexión global.

Contexto regional: represalias y escalada

La ofensiva iraní fue confirmada el sábado como respuesta a los ataques previos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Este intercambio de acciones militares sitúa a la región del Golfo en un escenario de alta volatilidad, con ataques cruzados que involucran a actores estatales de peso internacional.

En este marco, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de Ali Khamenei, líder supremo de Irán, a través de un comunicado publicado en su red social Truth Social, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán.

En su mensaje, Trump aseguró que la muerte de Khamenei representa "justicia para el pueblo de Irán" y para "todos los grandes estadounidenses y personas de muchos países en el mundo que han sido asesinados o mutilados" por el líder iraní y su entorno.

El anuncio introduce un elemento de máxima sensibilidad política y geoestratégica, al tratarse de la máxima autoridad religiosa y política iraní. La combinación de ataques directos sobre infraestructura en el Golfo, explosiones en Dubái y declaraciones de alto impacto provenientes de Washington configura un escenario de escalada abierta.

Una ciudad símbolo bajo tensión

Dubái, conocida por su perfil cosmopolita, su arquitectura icónica y su papel como centro financiero y turístico internacional, enfrenta así una de las jornadas más críticas de su historia reciente. El ataque sobre el Burj Al Arab —símbolo de lujo y proyección global—, la explosión en The Palm Jumeirah y los daños en el aeropuerto internacional configuran una secuencia de hechos que trasciende lo material.

A la espera de información oficial sobre víctimas y daños definitivos, la ciudad permanece bajo el impacto de una ofensiva que combina dimensión militar, política y simbólica. En el corazón del Golfo, los acontecimientos de este sábado dejan en evidencia que la confrontación regional ya no se libra únicamente en declaraciones diplomáticas, sino también en el territorio visible de sus infraestructuras más emblemáticas.