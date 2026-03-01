León XIV urge a "detener la espiral de violencia" de Medio Oriente antes de que sea "irreparable"

El Papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable". El Pontífice afirmó que sigue "con profunda preocupación" las "horas dramáticas" que se viven en el marco del nuevo conflicto que conmueve al mundo.

La declaración fue realizada desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus, en un contexto marcado por la tensión internacional y la escalada bélica en la región.

"Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", expresó el Papa estadounidense ante los fieles.

La apelación a la responsabilidad moral

En su mensaje, León XIV apeló de manera directa a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis. Sin citar expresamente a los países involucrados, el Pontífice instó a las partes a asumir el deber ético de frenar la escalada.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", sostuvo.

La advertencia sobre una "tragedia de proporciones enormes" marcó el tono de su intervención, en la que subrayó el riesgo de que el conflicto derive en consecuencias irreversibles si no se adoptan decisiones inmediatas orientadas a la desescalada.

El llamado papal fue recibido con aplausos por los fieles que lo escuchaban desde la Plaza de San Pedro, escenario habitual de los mensajes dominicales tras el Ángelus.

El rol central del diálogo y la diplomacia

León XIV insistió en que la estabilidad "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable". Con esa definición, el Papa trazó un contraste explícito entre la vía diplomática y la lógica de confrontación armada.

En ese marco, señaló que la paz no se edifica sobre "amenazas recíprocas" ni mediante "armas que siembran destrucción, dolor y muerte", sino mediante canales de entendimiento que permitan superar la espiral de violencia.

El Pontífice agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia".

Este pasaje reforzó la centralidad de dos ejes en su mensaje:

Recuperar el papel de la diplomacia como herramienta fundamental.

Promover el bien de los pueblos que aspiran a una convivencia pacífica basada en la justicia.

Un mensaje en medio de una crisis que conmueve al mundo

El pronunciamiento se produjo en un escenario internacional signado por la tensión y la incertidumbre. El Papa enmarcó sus palabras en el reconocimiento de que el conflicto actual "conmueve al mundo", lo que da cuenta del alcance global de sus consecuencias.

El énfasis en la necesidad de frenar la "espiral de violencia" antes de que derive en una "vorágine irreparable" configura una advertencia sobre la urgencia del momento. No se trata, según sus palabras, de un llamado abstracto, sino de una exhortación concreta ante el riesgo inminente de una tragedia de gran escala.

La intervención concluyó con una invitación explícita a rezar por la paz, completando un mensaje que combinó preocupación, exhortación moral y una defensa firme del diálogo como único camino viable para restablecer la estabilidad.

En un contexto de "horas dramáticas", el Papa León XIV colocó en el centro de su mensaje la responsabilidad compartida de evitar que la violencia se convierta en un proceso irreversible y reiteró que la paz solo puede edificarse sobre la justicia, el diálogo y la acción diplomática responsable.