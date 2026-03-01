Irán abre una transición inédita tras la muerte de Ali Khamenei: ¿quiénes lo suceden?

La muerte de Ali Khamenei durante los ataques de Estados Unidos e Israel activó un mecanismo constitucional excepcional. En medio de la escalada militar y la conmoción interna, un consejo transitorio quedó al frente del régimen. De hecho Irán abrió este domingo una etapa inédita de transición política tras la muerte de Ali Khamenei, quien gobernó el país durante 37 años. La confirmación oficial de su fallecimiento, ocurrido el sábado durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos de la República Islámica, activó de inmediato el esquema institucional previsto para situaciones extraordinarias.

En medio de la conmoción interna y la escalada militar regional, un consejo de transición asumió la conducción provisoria del país. El órgano está integrado por:

El presidente Masud Pezeshkian.

El jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei.

Un jurista del Consejo de los Guardianes.

La agencia estatal IRNA confirmó que este triunvirato se hará cargo del llamado "período de transición" hasta que se defina al nuevo líder supremo, el cargo más poderoso del régimen.

Masud Pezeshkian

El rol del Consejo de los Guardianes

El Consejo de los Guardianes es uno de los pilares del sistema político iraní. Está compuesto por:

Seis juristas.

Seis clérigos.

Entre sus atribuciones se encuentran la facultad de aprobar o vetar las leyes sancionadas por el Parlamento y la potestad de habilitar o bloquear candidaturas políticas. En ese marco, su participación en el liderazgo interino refleja el peso institucional que conserva el entramado religioso-judicial incluso en situaciones extremas como la actual.

La activación del triunvirato se produjo tras la confirmación oficial de la muerte de Khamenei, quien, según informó la televisión estatal iraní, falleció en su oficina durante los bombardeos del sábado. Esa versión fue luego ratificada por el Gobierno y otros organismos oficiales.

La Asamblea de Expertos y la sucesión

De acuerdo con la Constitución iraní, la responsabilidad de elegir al próximo líder supremo recae en la Asamblea de Expertos, un cuerpo integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular cada cuatro años. La última elección se celebró en marzo de 2024, por lo que será ese organismo el encargado de definir quién heredará el liderazgo supremo.

El mecanismo constitucional establece así un proceso institucional que combina el peso de los órganos religiosos con la legitimidad electoral indirecta, en un momento marcado por la tensión interna y la presión militar externa.

Reacciones oficiales y promesas de represalia

La Guardia Revolucionaria calificó la muerte de Khamenei como un "martirio" y prometió venganza. En un comunicado, el cuerpo militar de élite advirtió: "No dejaremos en paz a sus asesinos hasta que enfrenten un castigo duro, decisivo y lamentable".

Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado públicamente su muerte y exhortado al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de dominio del régimen de los ayatolás. Sobre la noche del sábado, sostuvo que la muerte del ayatollah podría abrir una nueva etapa diplomática: "Ahora es mucho más fácil que hace un día".

Movimientos políticos y vacío de poder

Mientras se despliega el esquema de transición, comenzaron a multiplicarse los movimientos políticos. El hijo mayor del sha depuesto en 1979, Reza Pahlavi, aseguró en un artículo publicado en The Washington Post que busca desempeñar un rol central en el proceso. "Muchos iraníes me han pedido que lidere este cambio", escribió.

La ofensiva militar del sábado ya había dejado fuera de escena a otras figuras clave del poder iraní, entre ellas:

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur.

El secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La desaparición simultánea de estos actores profundiza el vacío de poder en la estructura militar y política del país.

Escalada militar y nuevos ataques

La tensión sobre el terreno continuó en aumento este domingo. El Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra una treintena de objetivos en el oeste y el centro de Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, lanzamisiles y centros de comando militar.

Medios iraníes reportaron explosiones en Teherán, mientras continuaban los intercambios de misiles y drones en varios puntos de la región.

En este contexto, Irán atraviesa una coyuntura excepcional: una transición institucional sin precedentes tras casi cuatro décadas bajo un mismo liderazgo, en medio de una ofensiva militar que reconfigura el escenario político y estratégico. El consejo de transición asume la conducción provisoria mientras la Asamblea de Expertos se prepara para definir al sucesor del cargo que concentra el poder máximo del régimen.