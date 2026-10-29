Trump aseguró que las elecciones de Brasil fueron una "desgracia"

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves las elecciones presidenciales en Brasil, un día después de que el candidato conservador derrotado, su aliado Flávio Bolsonaro, viajara a Estados Unidos.

"Seguí las elecciones. No tomé partido, pero vi lo que pasaba en Brasil, fue una desgracia", declaró a periodistas antes de partir a un mítin electoral.

Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la caída electoral, a pesar de una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Tras su llegada el miércoles a Miami, se presentó en un comunicado como "el líder de Brasil" y prometió que organizaría la oposición al presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva desde Estados Unidos.

"Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso"

Preguntado sobre quién era el ganador legítimo de las elecciones, Trump respondió: "No quiero comentar sobre eso en este momento, pero considero que las elecciones fueron una gran vergüenza para el pueblo de Brasil".

Bolsonaro obtuvo ventaja en la primera vuelta de los reñidos comicios, pero Lula protagonizó una sorpresiva remontada en el balotaje y acabó ganando por cuatro millones de votos.

"El presidente (Lula) me pidió que no interviniera, no tomé partido", insistió Trump. Pero "creo que fue una situación desgraciada", reiteró. "Solo hay que ver los mercados, se fueron al piso".