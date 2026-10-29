Colombia reportó 256 muertos y casi mil desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que, de acuerdo con los reportes recibidos por canales diplomáticos y consulares, se registraron 256 fallecimientos y 973 desapariciones de ciudadanos colombianos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.

De los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 han sido reportadas desde Ucrania y 297 desde Rusia, indicó la cancillería colombiana en un comunicado y supo Noticias Argentinas.

A la fecha, la Cancillería ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con este conflicto, de las cuales 1.013 corresponden a casos asociados con la Federación de Rusia y 914 con Ucrania.

"Estas cifras reflejan la información recibida por el Ministerio y están sujetas a actualización conforme avancen las verificaciones y se reciban nuevas comunicaciones de las autoridades competentes", expresa el informe oficial.

A través del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional y de sus misiones diplomáticas y consulares, "el Ministerio realiza seguimiento a los casos reportados, mantiene comunicación con las familias y adelanta, dentro del ámbito de sus competencias, las gestiones diplomáticas y consulares pertinentes".

"Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", señaló Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

El Ministerio reitera que el Gobierno de Colombia "no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales".

"En este contexto, ha solicitado formalmente a las autoridades de la Federación de Rusia y de Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas".

La Cancillería colombiana hizo un llamado a los ciudadanos de ese país para que "extremen las precauciones frente a ofertas laborales en el exterior, particularmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo, y verifiquen sus condiciones y posibles riesgos antes de asumir cualquier compromiso".

El Ministerio recordó que carece de competencia para rescindir, modificar o declarar la nulidad de contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras.

"Las solicitudes relacionadas con su terminación están sujetas a la normativa y los procedimientos aplicables en cada caso, sin perjuicio de las gestiones de orientación y asistencia consular que correspondan", aseveró la nota oficial.