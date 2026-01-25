Artemis II: El regreso de la humanidad al espacio

Por más de medio siglo, la humanidad pareció haber olvidado a la Luna. Desde el final del programa Apolo en 1972, ninguna persona volvió a orbitarla y mucho menos a pisar su superficie. Sin embargo, este silencio espacial llegará a su fin la próxima semana. Artemis II, la segunda etapa de un ambicioso programa de la NASA, se posiciona como el primer vuelo tripulado en casi 54 años que viajará hasta las inmediaciones de nuestro satélite natural.

El lanzamiento, previsto a partir del 6 de febrero, no busca únicamente un hito simbólico. El objetivo central de la misión es verificar que la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS), en su configuración operativa real, funcionan sin inconvenientes con seres humanos a bordo. El desafío radica en que el entorno ya no será la órbita terrestre, sino el riguroso escenario del espacio profundo.

El despegue se llevará a cabo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsado por el Space Launch System, reconocido como el cohete más potente en operación de la actualidad. Sus especificaciones técnicas subrayan la magnitud del evento:

Capacidad de empuje: Superior a los 3,6 millones de kilos (4000 toneladas) al momento del despegue.

Superior a los al momento del despegue. Trayectoria inicial: La nave realizará dos órbitas elípticas. La primera, de 90 minutos, servirá para una evaluación inicial de sistemas.

La nave realizará dos órbitas elípticas. La primera, de 90 minutos, servirá para una evaluación inicial de sistemas. Demostración de proximidad: Una vez en órbita terrestre alta, la cápsula Orion se separará de la etapa ICPS. La tripulación utilizará dicha etapa como blanco para evaluar la respuesta del hardware y software en maniobras de aproximación real.

Esta fase técnica es vital para Artemis III, donde la nave deberá ejecutar acoplamientos en órbita lunar que no pueden ser replicados con exactitud en simuladores terrestres.

Una tripulación para los libros de historia

La misión contará con cuatro protagonistas que asumirán roles operativos vinculados al monitoreo de subsistemas y la coordinación con el control de misión: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Cabe destacar un hito social y profesional sin precedentes: por primera vez, una mujer formará parte de una tripulación en un viaje hacia la Luna.

Durante los diez días de duración de la misión, los astronautas se encargarán de la observación y el registro de datos e imágenes del satélite. Su labor validará que los sistemas completos funcionan con personas reales lejos de la Tierra, un paso sin el cual no se podría ejecutar el siguiente nivel del programa.

A diferencia de las expediciones futuras, Artemis II no descenderá en la superficie lunar. El módulo Orion realizará un sobrevuelo siguiendo una trayectoria de retorno libre. Esta estrategia utiliza la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna para garantizar el regreso sin necesidad de maniobras propulsivas complejas en el tramo final, funcionando como un sistema de seguridad pasiva.

El programa Artemis se diferencia de su antecesor, Apolo, por su estructura de sistema interconectado y el uso de infraestructura reutilizable para establecer una presencia humana sostenida. Mientras que Artemis I verificó el desempeño sin tripulantes, esta segunda etapa suma la variable más compleja: la vida humana.

Todo lo que ocurra durante este vuelo sentará las bases para Artemis III, la misión diseñada para llevar finalmente a los astronautas a la superficie lunar. En definitiva, Artemis II es la misión que separa décadas de simulaciones de una nueva era de exploración humana más allá de nuestro planeta.