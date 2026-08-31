Nepal: el número de fallecidos supera los 900, mientras comenzaron entierros masivos

La frontera entre Nepal y China se encuentra sumida en una profunda conmoción tras el desastre natural ocurrido el pasado 26 de agosto. A seis días de la avalancha y posterior riada, los balances oficiales consolidan una tragedia de proporciones incalculables, con 955 muertos confirmados y 4.471 desaparecidos. La cifra de víctimas mortales y personas sin rastro mantiene una tendencia latente al ascenso debido a las continuas labores de recuperación de cuerpos en la zona afectada.

El desglose de los datos oficiales refleja la magnitud del impacto en ambos lados de la frontera:

Víctimas en territorio nepalí: Las autoridades de gestión de emergencias elevaron a 939 los fallecidos, mientras que 3.925 personas continúan siendo buscadas activamente.

Víctimas en territorio chino: Los medios estatales confirmaron la muerte de 16 personas en la región autónoma de Tíbet y 546 desaparecidos.

Impacto en los extranjeros: Entre los miles de ciudadanos sin localizar en Nepal, 590 personas provenientes de 39 naciones figuran como desaparecidas, de acuerdo con el balance actualizado del Ministerio de Relaciones Exteriores nepalí presentado el lunes 31 de agosto por el portavoz Lok Bahadur Chhetri Poudel, quien además cifró en 323 los foráneos rescatados.

Desaparecidos en la región china: Casi la mitad de los 546 desaparecidos reportados por China corresponden a ciudadanos extranjeros, un grupo que incluye a más de cien nepalíes cuyo rastro se perdió en las inmediaciones de un importante paso fronterizo.

Ante este panorama desolador, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, declaró públicamente que su país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora, añadiendo que avanzan con determinación para proteger la vida de los ciudadanos. El mandatario se reunió este lunes con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ashok Raj Sigdel, para evaluar y coordinar las acciones de la sexta jornada de búsqueda y rescate.

Colapso sanitario y los primeros entierros masivos

Las consecuencias logísticas y sanitarias de la catástrofe han obligado a las autoridades locales a tomar medidas drásticas. Debido a la insuficiencia crítica de infraestructuras para albergar el gran volumen de cadáveres, se desató una crisis inmanejable en los depósitos locales. Como ejemplo de esta saturación, el depósito de cadáveres de Bharatpur cuenta con una capacidad operativa limitada a solo unos veinte cuerpos, lo que obligó a almacenar los restos mortales en locales con aire acondicionado pertenecientes a la asociación de comerciantes, según reportó el sitio RFI.

Por motivos estrictamente sanitarios y ante la descomposición avanzada de los cuerpos recuperados —tal como explicó el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Amrit Bahadur Rai—, el domingo se iniciaron enterramientos masivos. Estos procedimientos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos que incluyen:

La toma previa obligatoria de una muestra de ADN a cada víctima para permitir su posterior identificación formal.

Un carácter provisional en el caso de las víctimas de confesión hindú, permitiendo que sus familias puedan exhumarlas y cremar los cuerpos tras su identificación, conforme dictan sus tradiciones.

La habilitación de un cementerio provisional en el bosque de Devhgat, ubicado en la llanura a unos 200 kilómetros de los valles de Rasuwa donde se produjo el desastre el miércoles. En este lugar, conocido habitualmente por sus populares rutas de senderismo, se excavaron cientos de tumbas.

Para hacer frente a esta emergencia humanitaria y logística, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas, y a China y Singapur, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una sala de control de emergencia para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas.

Despliegue operativo y la compleja búsqueda en el distrito de Rasuwa

Las operaciones de rescate movilizan a un vasto contingente humano y técnico en condiciones sumamente adversas. Unos 20.811 integrantes de las fuerzas de seguridad trabajan sobre el terreno durante el sexto día de labores, respaldados por seis equipos médico-quirúrgicos. Las operaciones de evacuación aérea dirigidas por el Ejército han puesto a salvo a 10.451 personas, de las cuales 3.344 son ciudadanos nepalíes.

Uno de los puntos más críticos y complejos de la búsqueda se localiza en el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, situado en el distrito de Rasuwa. Allí, al menos 576 personas permanecen desaparecidas, según detalló Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (IPPAN). Las estimaciones del funcionario indican que unas 300 de esas personas se encuentran atrapadas en el interior del túnel del proyecto, donde los rescatistas continúan la búsqueda de supervivientes bajo una constante lluvia.

Estas labores de rescate se han visto interrumpidas y suspendidas en múltiples ocasiones debido al mal tiempo y a una seria amenaza estructural: la formación de un lago en la frontera entre Nepal y China a causa del desastre, cuyo posible desbordamiento genera la constante preocupación de que se desencadenen nuevas inundaciones.

En el plano internacional, la solidaridad global se materializa en la llegada a Katmandú de aviones procedentes de la India, China, Japón, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Dichas aeronaves han transportado estructuras para la construcción de puentes, generadores eléctricos, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, paquetes de alimentos y medicamentos.

Asimismo, la Junta de Turismo de Nepal (NBL) informó el domingo 30 de agosto que las autoridades lograron entablar contacto directo con un grupo de cinco extranjeros que se encontraban localizados en la zona, integrado por tres ciudadanos españoles, un estadounidense y un belga, aunque el informe oficial omitió precisar si ya habían sido evacuados o si continuaban a la espera de rescate en el área afectada.