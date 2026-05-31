Así fue el momento en que un meteoro explotó con un estallido equivalente a 300 toneladas de explosivos

Un inusual fenómeno astronómico captó la atención de residentes y autoridades en el noreste de Estados Unidos luego de que un meteoro ingresara a la atmósfera terrestre y explotara sobre la región, generando un potente estampido sónico que fue escuchado en amplias zonas de Massachusetts y New Hampshire.

La explosión ocurrió este sábado por la tarde y fue confirmada por la NASA, que informó que el objeto se desintegró en el aire tras ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre. El evento produjo una liberación de energía equivalente a aproximadamente 300 toneladas de TNT, una magnitud suficiente para generar fuertes estruendos que fueron percibidos por miles de personas.

El fenómeno despertó preocupación y sorpresa entre los habitantes de la región, quienes reportaron ruidos intensos y vibraciones que incluso llegaron a sentirse en algunas viviendas. Sin embargo, las autoridades descartaron riesgos para la seguridad pública y señalaron que no se registraron incidentes de consideración vinculados con el episodio.

La explosión sobre el cielo de Massachusetts

Según informó la NASA, la bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire poco después de las 14.00, hora local. La confirmación fue realizada por Jennifer Dooren, subdirectora de prensa de la agencia espacial, mediante un comunicado en el que detalló las características del fenómeno.

Dooren explicó que el objeto no estaba relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa y aclaró que tampoco se trató de la reentrada de restos espaciales o de algún satélite artificial. De acuerdo con la información difundida por la agencia espacial, el fenómeno correspondió a un objeto natural que ingresó a la atmósfera terrestre y terminó desintegrándose a gran altura.

Entre los datos aportados por la NASA se destacan los siguientes:

El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora.

La desintegración ocurrió a más de 60 kilómetros de altitud.

La energía liberada fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT.

La explosión produjo un potente estampido sónico.

La magnitud del evento explica por qué los sonidos generados por la explosión fueron percibidos a gran distancia y provocaron alarma entre la población.

🚨Se escuchó una explosión muy fuerte en todo Boston, Massachusetts y sus alrededores.



*Por un meteoro que explotó en la atmósfera. El fenómeno ocurrió alrededor de las 2:11 p.m. https://t.co/K7pBitTsWr pic.twitter.com/FKyLaDB4Kt — Ricardo (@cielodedalo1) May 30, 2026

Estruendos que sorprendieron a miles de personas

La explosión fue acompañada por un fuerte ruido que se propagó por distintas localidades del noreste estadounidense. Numerosos residentes manifestaron su sorpresa a través de redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los testimonios sobre lo ocurrido.

Según los reportes difundidos por usuarios, los estruendos fueron tan intensos que algunas viviendas llegaron a temblar. La situación generó incertidumbre en los primeros minutos debido a que muchas personas desconocían el origen de los sonidos.

A medida que comenzaron a difundirse los primeros informes oficiales, se confirmó que el fenómeno tenía relación con la explosión atmosférica de un meteoro. Además de los testimonios de vecinos, también circularon videos captados por distintas cámaras de seguridad. Las grabaciones permitieron registrar el momento en que se escuchó el estallido provocado por la desintegración del objeto en la atmósfera.

Las hipótesis sobre el tamaño del objeto

La Sociedad Americana de Meteoritos también analizó el episodio y aportó datos sobre las posibles dimensiones del cuerpo celeste. Según indicó la entidad, el incidente pudo haber sido provocado por un meteoro de aproximadamente tres pies de ancho, equivalente a unos 0,9 metros.

De acuerdo con esa evaluación, el objeto habría ingresado a la atmósfera terrestre cerca de la frontera entre los estados de New Hampshire y Massachusetts antes de explotar en el aire.

La información contribuye a comprender la magnitud del fenómeno y las razones por las cuales el ingreso del cuerpo celeste generó una liberación de energía tan significativa.

Sin actividad sísmica registrada

Uno de los aspectos que llamó la atención tras la explosión fue la sensación de temblor reportada por algunos habitantes de la región. Sin embargo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que sus sismógrafos no registraron ningún evento sísmico asociado al episodio.

La ausencia de registros sísmicos permitió descartar rápidamente la posibilidad de que los movimientos percibidos por la población estuvieran relacionados con un terremoto o cualquier otro fenómeno geológico.

Esta información reforzó la hipótesis de que los temblores percibidos fueron consecuencia directa de la onda expansiva generada por el estampido sónico producido durante la desintegración del meteoro.

Imágenes captadas desde el espacio

La evidencia del fenómeno también fue registrada desde el espacio. Un satélite meteorológico perteneciente a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó una explosión sobre el área de Boston.

Según los informes difundidos, las imágenes obtenidas por el satélite parecen respaldar la teoría de que el evento fue causado por un meteoro que explotó en la atmósfera sobre la región.

La coincidencia entre los registros satelitales, los datos de la NASA y los testimonios de la población permitió consolidar la explicación sobre el origen del fenómeno.

⚡️🇺🇸 REPORTAN SONIDOS FUERTES SIMILARES A UNA EXPLOSIÓN EN EEUU



Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado fuertes sonidos similares a una explosión, recogen medios locales. pic.twitter.com/XTDDkBMWLA — En la Retaguardia (@pueblopatriota) May 30, 2026

Sin amenazas para la seguridad pública

Tras los reportes de estruendos y vibraciones, organismos de seguridad pública de Massachusetts recibieron numerosas consultas relacionadas con lo ocurrido.

Las autoridades informaron que efectivamente se registraron reportes sobre un fuerte ruido y temblores en distintos puntos del este del estado. No obstante, señalaron que no se recibieron llamadas de emergencia dirigidas a la Policía ni a los Bomberos vinculadas con daños o situaciones de riesgo provocadas por el fenómeno.

Asimismo, los responsables de seguridad pública indicaron que no consideraban que existiera una amenaza para la población.

De esta manera, el episodio quedó registrado como un llamativo fenómeno astronómico que sorprendió a miles de personas en el noreste de Estados Unidos. La explosión de la bola de fuego sobre Massachusetts y New Hampshire, la energía equivalente a 300 toneladas de TNT liberada durante su desintegración y los estruendos que se escucharon en amplias zonas de la región transformaron al meteoro en uno de los acontecimientos más impactantes de la jornada.