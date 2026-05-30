Cierra sus puertas la tienda de deportes más exitosa del mundo

Durante décadas, recorrer un centro comercial en Estados Unidos significaba encontrarse con el inconfundible logo de Champs Sports. La cadena, especializada en indumentaria, zapatillas y accesorios deportivos, logró consolidarse como referencia para millones de consumidores atraídos por productos vinculados al básquet, running, fútbol americano y cultura urbana. Sin embargo, ese panorama comenzó a transformarse aceleradamente en los últimos años, evidenciando un cambio estructural en el comercio minorista deportivo.

Lo que en algún momento fue un crecimiento constante y sostenido hoy se traduce en reducción masiva de locales, un fenómeno que impacta tanto a trabajadores como a clientes habituales. La transformación no es solo un reflejo de la evolución de la marca, sino también de una crisis más amplia que afecta a los centros comerciales tradicionales, golpeados por la caída de tráfico y el auge del comercio electrónico.

Reducción histórica de la red de tiendas

La magnitud del cambio se puede medir en cifras concretas. Según registros comerciales recientes:

Champs Sports operaba alrededor de 539 locales en todo Estados Unidos.

en todo Estados Unidos. Tras la reestructuración, la cadena mantiene activas poco más de 339 sucursales .

. Esto significa que más de 175 tiendas ya cerraron sus puertas, en una de las reducciones más importantes de la historia reciente de la compañía.

Los cierres se concentran principalmente en centros comerciales tradicionales, muchos de los cuales llevan años experimentando la disminución del flujo de clientes. En numerosas ciudades estadounidenses, los consumidores comenzaron a notar persianas bajas, vidrieras vacías y liquidaciones finales, sorprendidos de no encontrar la marca en los malls más concurridos del país.

La incertidumbre también se refleja en empleados y proveedores, quienes observan con preocupación cómo el nuevo esquema comercial se despliega rápidamente.

La adquisición que aceleró la transformación

El cambio de rumbo tomó impulso decisivo con la adquisición de Champs Sports por Dick's Sporting Goods en septiembre de 2025, una operación valuada en aproximadamente 2.400 millones de dólares. Esta compra marcó el inicio de una nueva etapa para la cadena, dejando en claro que la intención no era mantener intacta la estructura previa.

Desde Dick's consideran que el negocio deportivo debe adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, dominados por la competencia digital y la venta online. Por ello, la estrategia vigente apunta a:

Reducir costos operativos.

Eliminar establecimientos poco rentables.

Cerrar contratos comerciales antes de su vencimiento.

Abandonar puntos de venta históricos.

Concentrar recursos en ubicaciones con mayor potencial económico.

Este proceso no constituye una quiebra tradicional, sino una decisión empresarial enfocada en reposicionar la marca y optimizar márgenes de ganancia, un enfoque estratégico que prioriza la rentabilidad frente al tamaño de la red de tiendas.

El declive silencioso de los centros comerciales

La crisis de Champs Sports refleja un fenómeno más amplio que afecta al comercio minorista estadounidense. Durante décadas, muchas cadenas dependieron casi exclusivamente del flujo de clientes dentro de los malls, un modelo que ha perdido eficacia frente al auge del comercio electrónico.

Hoy, una gran parte de las compras deportivas se realiza desde plataformas digitales, aplicaciones móviles o sitios web, relegando al espacio físico a un papel secundario. La disminución de la presencia de marcas históricas en los centros comerciales no solo marca el final de un modelo de negocio, sino también la reconfiguración del paisaje comercial estadounidense, donde la estrategia digital y la rentabilidad de ubicaciones específicas dictan el futuro de las cadenas.

Champs Sports, que alguna vez fue un símbolo omnipresente del retail deportivo, se encuentra ahora en pleno proceso de transformación, reflejando tanto la evolución de los hábitos de consumo como la necesidad de adaptarse a un entorno comercial radicalmente distinto.