Ataque suicida en una mezquita en Pakistán dejó al menos 21 muertos y más de 100 heridos

Al menos 21 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un atentado con coche bomba contra una mezquita en la ciudad de Kohat, en el noroeste de Pakistán.

La explosión ocurrió este viernes alrededor de las 13:15 hora local, mientras se desarrollaban las oraciones, según informó la BBC.

Entre las víctimas fatales hay 15 agentes de la Policía y un niño de cuatro años, según informó la agencia estatal paquistaní APP.

Después de la explosión, hombres armados también atacaron a tiros una instalación policial ubicada en la zona. El inspector general de la Policía de Khyber Pakhtunkhwa, Zulfikar Hameed, describió el hecho como un ataque suicida.

Siete atacantes murieron durante la explosión y el posterior tiroteo con las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, ningún grupo se adjudicó la autoría del atentado.

El presidente Asif Ali Zardari expresó sus deseos de recuperación para los heridos, mientras que el primer ministro Muhammad Shehbaz Sharif condenó el ataque. Las autoridades mantienen un operativo en el lugar.

El atentado se produjo en un contexto de creciente actividad de grupos armados en las zonas fronterizas de Pakistán, donde en los últimos meses aumentaron los ataques contra fuerzas militares y policiales.

Islamabad acusa a militantes de utilizar Afganistán como refugio para entrenarse y planificar operaciones, una acusación que el gobierno talibán afgano rechaza y que atribuye estos grupos a un problema interno de Pakistán.