Tiene 500 años y regresa a México luego de casi 200 años: la historia del invaluable códice azteca

Después de 186 años fuera de México, el Códice Azcatitlan regresará temporalmente al país que forma parte de la historia que el propio manuscrito documenta. El documento será exhibido en el Museo Nacional de Antropología (MNA) como parte de una muestra temporal y permanecerá allí hasta el 31 de diciembre de 2026.

El regreso se produce en un contexto particular. Desde hace años, el gobierno mexicano reclama la restitución del códice, pero Francia sostiene que existen impedimentos legales para concretar su devolución definitiva.

El manuscrito está compuesto por 25 folios y reúne aproximadamente 500 años de historia del pueblo mexica. Su recorrido histórico comienza con la salida de Aztlán, continúa con la elección de Acamapichtli, considerado el primer tlatoani o gobernante, y llega hasta el período de la conquista española de México-Tenochtitlan.

La importancia del documento radica también en la amplitud de los acontecimientos que registra. El historiador Jorge Cañizares-Esguerra explicó a La Jornada que el códice muestra el origen de los aztecas, provenientes del Norte, pero con una mirada más detallada que la de otros documentos. Además de describir la migración, aborda la Conquista y relata acontecimientos ocurridos algunos años después de la llegada de los españoles.

Una imagen que reúne dos mundos

Entre las páginas del códice aparece una escena de particular relevancia histórica. En una de ellas se representa a Hernán Cortés, quien aparece portando su armadura y con la cabeza descubierta, en un gesto de saludo.

Al frente del grupo de guerreros se encuentra Malintzin, más conocida como la Malinche, presentada como intérprete y amante de Cortés. La figura aparece vestida con un gran huipilli, las túnicas bordadas características de la cultura azteca.

En el centro de la imagen se encuentra además una paloma que simboliza al Espíritu Santo.

La representación concentra en una misma escena elementos vinculados con la tradición indígena y con la llegada de los españoles, dentro de un documento que relata el proceso histórico que llevó desde la migración de los mexicas hasta la conquista de México-Tenochtitlan.

Un acuerdo entre México y Francia

El retorno temporal del Códice Azcatitlan es consecuencia de un acuerdo alcanzado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La iniciativa contempla una exhibición recíproca de piezas con motivo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemora este año.

Durante la visita de Macron a México, en noviembre de 2025, Sheinbaum se refirió al códice como "la memoria viva" del país y como "la raíz profunda de nuestra identidad".

El significado del regreso también fue destacado por Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) de México. Según explicó a EFE, se estima que existen alrededor de 600 códices en el mundo, por lo que la llegada de un códice original permite a México reencontrarse con una pieza de su patrimonio documental.

Guadarrama señaló además que Francia conserva más de 100 códices, junto con algunas copias de gran valor, debido a que los manuscritos originales se encuentran desaparecidos.

La búsqueda de una restitución definitiva

El director de la BNAH explicó que México intenta recuperar el Códice Azcatitlan mediante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura, aunque aclaró que una eventual restitución dependerá de numerosos aspectos.

En ese marco, consideró que la exposición constituye un paso significativo para que el patrimonio documental mexicano pueda volver a ser contemplado en el país donde tuvo su origen. El intercambio también contempla el regreso a México del Códice Boturini, que fue prestado a la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) como parte del acuerdo bilateral de piezas patrimoniales. La fecha prevista para su retorno es también el 31 de diciembre de 2026.

La importancia de las instituciones involucradas se refleja en otro dato aportado por Guadarrama: la BNF y la BNAH reúnen casi el 35% de los códices del mundo.

Un manuscrito de autoría desconocida

El Códice Azcatitlan data de un período comprendido entre el siglo XVI y finales del XVII, aunque se desconoce quién fue su autor. Guadarrama explicó que este tipo de manuscritos eran considerados documentos pertenecientes a los pueblos y que no existía un reconocimiento de la autoría individual del artista que los realizaba.

La historia conocida de su recorrido comienza con una presunción: que su primer propietario habría sido Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, descendiente de Nezahualcóyotl, rey de Texcoco y una de las figuras más importantes del México prehispánico.

Nezahualcóyotl gobernó Texcoco entre 1431 y 1472, y la relación del manuscrito con su descendiente constituye uno de los primeros capítulos de la trayectoria que posteriormente lo llevaría fuera de México.

De los fondos jesuitas a Francia

Se cree que, después de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, el códice pasó a manos del historiador Carlos de Sigüenza y Góngora, quien heredó su biblioteca a la Compañía de Jesús.

En 1737, el historiador italiano Lorenzo Boturini adquirió esos fondos jesuitas. Entre ellos se encontraban manuscritos pertenecientes a la tradición indígena.

El siguiente traslado ocurrió más de un siglo después. En 1840, el investigador francés Joseph Marius Alexis Aubin obtuvo el acervo de Boturini y lo trasladó a Francia.

Posteriormente, Aubin vendió la colección documental al franco-mexicano Eugène Goupil. Tras su muerte, su viuda tomó la decisión de donar el archivo a la Biblioteca Nacional de Francia.

Entre los documentos que integraban aquel conjunto se encontraba el Códice Azcatitlan. La donación se realizó con una condición: que el archivo permaneciera conservado en esa institución pública.

Así, aquel manuscrito que reúne cinco siglos de historia mexica quedó custodiado en Francia desde entonces. Ahora, 186 años después de su salida de México, volverá de manera temporal al país para ser exhibido ante el público hasta el 31 de diciembre de 2026.

Su presencia en el Museo Nacional de Antropología no supone, según la información disponible, una restitución definitiva. Pero sí representa el regreso temporal de un documento de 25 folios y 500 años de historia, mientras continúan los esfuerzos mexicanos para recuperar el patrimonio documental y mientras el acuerdo entre ambos países permite que piezas históricas vinculadas con sus respectivas culturas crucen nuevamente las fronteras.