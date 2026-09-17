Después de 88 años, Bolivia y Paraguay culminaron la demarcación total de su frontera

Los Gobiernos de Paraguay y Bolivia aprobaron la demarcación definitiva de su frontera común, entre terrestre y fluvial, según informó la Cancillería paraguaya.

El acuerdo se firmó en La Paz en el marco de la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que se celebra del 14 al 16 de septiembre en esa ciudad bolivariana.

Se trata de la aprobación del trazado del límite internacional comprendido entre el Hito X "12 de Junio" y el Hito XI "Confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay", punto trifinio entre Paraguay, Bolivia y Brasil.

Con ello, la extensión total de la frontera paraguayo-boliviana, de aproximadamente 742 kilómetros, de los cuales 704 kilómetros son de frontera terrestre y 38 kilómetros de frontera fluvial, se encontrará aprobada y registrada, lo que significa un paso histórico en las relaciones de ambos países.

En Buenos Aires se firmó el Tratado de Paz, en 1938

El reporte oficial resalta que esta realización constituye la culminación de un proceso histórico de 88 años iniciado después de la Guerra del Chaco, en que el Tratado de Paz, Amistad y Límites, suscrito el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, dispuso que una comisión mixta se aplicara sobre el terreno y amojonara la línea establecida por el Laudo Arbitral del 10 de octubre de 1938.

Conforme a las instrucciones aprobadas el 25 de noviembre de ese año, la Comisión Mixta inició sus labores el 16 de diciembre de 1938 y, a lo largo de varias décadas, delegados, geodestas, astrónomos, topógrafos y técnicos de ambos países trabajaron para identificar los vértices establecidos por el laudo, abrir las picadas internacionales, determinar coordenadas y erigir los hitos fronterizos.

La decisión adoptada en La Paz reafirma que las fronteras se construyen mediante la diplomacia, la cooperación técnica y la voluntad sostenida de los pueblos hermanos, destaca el informe, según información de Xinhua.