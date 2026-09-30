Detectan un nuevo virus transmitido por garrapatas que explicaría casos de fiebre sin diagnóstico

Un equipo de investigadores en China anunció la identificación de un nuevo virus transmitido por garrapatas, denominado Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV), que provoca enfermedades con síntomas similares a los de la gripe.

El hallazgo podría aportar una explicación para numerosos cuadros caracterizados por fiebre, fatiga, problemas digestivos y recuentos bajos de plaquetas que anteriormente no contaban con una causa identificada. La investigación permitió establecer la presencia del nuevo virus tanto en pacientes que habían sufrido mordeduras de garrapatas como en ejemplares del vector recolectados en distintas regiones del país.

El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine y surgió a partir de una problemática concreta: aproximadamente el 30% de los pacientes cuyos síntomas sugerían una infección por Dabie bandavirus (DBV) obtenían resultados negativos en las pruebas destinadas a detectar ese virus.

El DBV es responsable del síndrome de fiebre con trombocitopenia (SFTS), una enfermedad potencialmente mortal cuya tasa de letalidad se ubica entre el 10% y el 30%. La existencia de pacientes con manifestaciones compatibles pero sin confirmación mediante las pruebas disponibles llevó a los investigadores a profundizar la búsqueda de otros agentes que pudieran estar involucrados.

Cómo comenzó la investigación

El trabajo estuvo encabezado por investigadores del State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity, en Beijing, quienes recolectaron muestras de personas que habían sido mordidas por garrapatas en hospitales de diferentes regiones de China.

A partir de esas muestras se aplicaron técnicas de secuenciación de ARN y aislamiento viral, procedimientos que permitieron identificar al ALTNV como un nuevo virus. Los análisis genéticos ubicaron al agente dentro del género orthonairovirus, perteneciente a la familia Nairoviridae. La caracterización genética aportó además elementos para diferenciarlo de otras especies conocidas dentro del mismo género.

En particular, los investigadores observaron que las proteínas del ALTNV compartían menos del 80% de sus aminoácidos con otras especies del género, un resultado que respalda su identificación como un virus distinto.

El descubrimiento adquirió especial relevancia debido a que el nuevo virus no circula de manera aislada respecto del DBV. Los investigadores señalaron que ambos pueden encontrarse en las mismas áreas y compartir el mismo vector.

Los resultados entre más de 3.000 pacientes

El estudio incluyó a 3.163 pacientes, entre los cuales el 10,4% resultó positivo para ALTNV. La proporción fue todavía mayor entre quienes habían obtenido un resultado negativo para DBV, alcanzando en ese grupo el 15,1%.

Los datos permitieron identificar cuáles fueron las manifestaciones más frecuentes entre los pacientes infectados exclusivamente con ALTNV. La fatiga apareció como el síntoma predominante, reportada por el 84% de los casos. Le siguieron los problemas gastrointestinales, presentes en el 80%, mientras que la trombocitopenia fue registrada en el 38% de los pacientes.

Los principales datos registrados en el grupo de pacientes infectados únicamente con ALTNV fueron:

84%: fatiga.

fatiga. 80%: problemas gastrointestinales.

problemas gastrointestinales. 38%: trombocitopenia.

trombocitopenia. 10,4%: proporción de positivos para ALTNV entre los 3.163 pacientes estudiados.

proporción de positivos para ALTNV entre los 3.163 pacientes estudiados. 15,1%: positividad para ALTNV entre quienes habían resultado negativos para DBV.

Estos resultados aportan una dimensión concreta al problema que motivó la investigación: una parte de los pacientes que presentaban síntomas compatibles con una infección asociada a garrapatas y que no obtenían confirmación para DBV podía estar cursando una infección provocada por ALTNV.

También se detectaron coinfecciones

La investigación identificó además a 38 pacientes coinfectados con ALTNV y DBV. El análisis de estos casos mostró diferencias respecto de las personas infectadas únicamente con DBV.

Los pacientes que presentaban ambos virus registraron síntomas respiratorios con mayor frecuencia y un mayor deterioro renal en comparación con quienes tenían solamente infección por DBV. El dato más significativo dentro de este grupo fue el número de fallecimientos: siete de los 38 pacientes coinfectados murieron, lo que representó el 18,4% del grupo.

La presencia simultánea de ambos virus constituye uno de los elementos que los investigadores consideran relevantes para el diagnóstico. La circulación conjunta de ALTNV y DBV puede dificultar la identificación precisa del agente responsable de un cuadro, especialmente en regiones donde el SFTS es endémico.

El virus también apareció en garrapatas

El estudio no se limitó al análisis de muestras humanas. Los investigadores examinaron 47.428 garrapatas recolectadas en 15 provincias de China con el objetivo de determinar la presencia del material genético del nuevo virus.

Los análisis detectaron ARN de ALTNV en el 1,3% de las garrapatas estudiadas. La mayor prevalencia se observó en la especie Haemaphysalis longicornis, que presentó un 1,8% de positividad. Los investigadores realizaron además experimentos de laboratorio destinados a determinar si esta especie podía transmitir el virus. Los resultados confirmaron que Haemaphysalis longicornis puede transmitir ALTNV a los ratones.

Este hallazgo refuerza la relación entre el nuevo virus y las garrapatas y aporta un elemento adicional para comprender su circulación en las regiones analizadas.

La importancia de diferenciar ALTNV de DBV

Uno de los principales planteos surgidos del estudio está relacionado con la necesidad de mejorar el diagnóstico diferencial entre ambas infecciones. Los investigadores señalaron que ALTNV y DBV cocirculan en las mismas áreas y comparten un vector, una situación que adquiere especial importancia en las regiones donde el síndrome de fiebre con trombocitopenia es endémico.

La conclusión expresada por los autores destaca precisamente la necesidad de diferenciar las dos infecciones para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes afectados.

La advertencia se sustenta en los resultados obtenidos: mientras una proporción de pacientes que inicialmente podía presentar un cuadro compatible con DBV resultó positiva para ALTNV, la identificación de casos coinfectados también mostró diferencias clínicas, particularmente en la frecuencia de síntomas respiratorios y en el deterioro renal.

La investigación, por lo tanto, incorpora un nuevo elemento al estudio de las enfermedades transmitidas por garrapatas. El Asian longhorned tick nairovirus fue identificado como un virus distinto dentro del género orthonairovirus y pudo ser detectado tanto en personas mordidas por garrapatas como en ejemplares de Haemaphysalis longicornis.

Para los investigadores, la coexistencia de ALTNV y DBV plantea la necesidad de avanzar en una diferenciación adecuada entre ambas infecciones. El objetivo central es que los cuadros que hasta ahora podían permanecer sin una explicación clara puedan ser identificados con mayor precisión y que, en las zonas donde estos virus circulan, el diagnóstico y el tratamiento puedan responder específicamente al agente involucrado.