Aumentan los casos de viruela del mono en Brasil y crecen los contagios en Argentina

El aumento de los casos de viruela del mono, también conocida como mpox, en Brasil encendió una señal de alerta epidemiológica en la región, especialmente por el crecimiento de los contagios en dos de los principales centros urbanos del país: San Pablo y Río de Janeiro. Durante las últimas semanas se registró un incremento significativo de personas infectadas, una situación que adquiere especial relevancia por el intenso movimiento de viajeros entre Brasil y Argentina y la proximidad de la temporada de vacaciones de verano.

Los registros oficiales muestran que San Pablo contabilizó 64 nuevos casos durante el último mes, mientras que Río de Janeiro confirmó 74 contagios en los últimos dos meses. Esta última cifra representa un aumento de siete veces respecto de los casos registrados durante el mismo período de 2025.

El escenario también comprende otras jurisdicciones brasileñas, entre ellas Ceará y Brasilia. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud de Brasil, el país acumula 832 casos de viruela del mono, con una concentración de contagios principalmente en esos cuatro distritos.

La evolución de los registros motivó un seguimiento más estricto de la situación sanitaria, particularmente en San Pablo, donde las autoridades consideran que el volumen de nuevos diagnósticos constituye un foco epidemiológico que merece atención.

Sin embargo, los especialistas advierten que el incremento de contagios no significa necesariamente que Brasil esté atravesando una situación comparable con la primera emergencia internacional declarada en 2022, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso especial atención sobre esta enfermedad.

El movimiento entre Argentina y Brasil

La evolución epidemiológica brasileña se produce en un contexto de importante circulación de personas entre ambos países. Durante las últimas semanas se registraron acontecimientos que generaron desplazamientos de argentinos hacia Brasil y de ciudadanos brasileños hacia la Argentina.

Uno de ellos fue el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en San Pablo durante el último fin de semana, que convocó a numerosos argentinos que viajaron para presenciar la competencia y alentar al piloto Franco Colapinto.

En sentido inverso, la visita del Papa León XIV a la Argentina también provocó el desplazamiento de fieles provenientes de distintos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, que llegaron para participar de las actividades religiosas y encuentros con el Pontífice.

A estos movimientos se suma la actividad turística habitual y la proximidad de las vacaciones de verano, período en el que se espera una mayor circulación de viajeros entre los dos países.

Este escenario plantea la necesidad de prestar atención a las medidas de prevención, especialmente porque la transmisión de la viruela del mono se produce fundamentalmente mediante el contacto físico estrecho. Por esa razón, los especialistas recomiendan conocer las formas de contagio, reconocer los síntomas y consultar rápidamente ante la aparición de manifestaciones compatibles con la enfermedad.

Argentina acumula 23 casos

La situación también genera preocupación en Argentina, donde durante lo que va del año se registraron 23 contagios de mpox, con un promedio aproximado de un nuevo caso por semana.

Uno de los aspectos que concentra la atención sanitaria es la detección de al menos cuatro infecciones correspondientes al clado Ib, una variante identificada por su mayor capacidad de transmisión entre personas.

Los casos fueron localizados en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires, donde se contabilizaron dos contagios. El primero de estos diagnósticos se registró en marzo y el paciente recibió atención en un hospital porteño.

El clado Ib fue detectado inicialmente en la República Democrática del Congo y es considerado el más contagioso de las variantes del virus en cuanto a su transmisión de persona a persona.

No obstante, presenta una característica que lo diferencia de la cepa ancestral que tuvo origen en África Occidental: aunque posee una mayor capacidad de contagio, es menos letal que aquella variante.

La presencia de esta cepa en Argentina agrega un elemento de vigilancia al escenario regional, especialmente ante el crecimiento de los casos en Brasil y el movimiento constante de personas entre ambos territorios.

Cómo se transmite la viruela del mono y cuáles son los síntomas

La viruela del mono se transmite principalmente mediante el contacto directo con lesiones cutáneas de una persona infectada. El contacto íntimo o sexual constituye una de las principales vías de transmisión, aunque también existen otras formas de exposición.

Entre los mecanismos de contagio se encuentran:

Contacto directo con lesiones de la piel de una persona infectada.

Contacto íntimo o sexual.

Exposición a secreciones y fluidos corporales, como sangre, semen y fluidos vaginales.

Contacto físico estrecho con una persona infectada.

Compartir ropa, toallas, sábanas, platos u otros objetos contaminados.

Los síntomas pueden comenzar con manifestaciones generales similares a las de un cuadro gripal y posteriormente avanzar hacia lesiones características en la piel.

Entre las principales señales de la enfermedad se encuentran:

Fiebre, que puede ser elevada.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Inflamación de los ganglios.

Lesiones cutáneas que pueden extenderse por distintas partes del cuerpo.

La aparición de estos síntomas requiere atención, especialmente cuando existe el antecedente de contacto estrecho con una persona infectada o exposición en situaciones de riesgo.

Brasil negoció la compra de otras 25.000 dosis de vacunas

Frente al incremento de los contagios, Brasil comenzó a reforzar la disponibilidad de vacunas contra la viruela del mono. El Ministerio de Salud de ese país negoció recientemente la adquisición de 25.000 dosis adicionales, destinadas a fortalecer la estrategia de prevención y protección de los grupos considerados de mayor riesgo.

La vacunación no está dirigida a toda la población, sino a los sectores más expuestos a la posibilidad de contraer la enfermedad.

Esta decisión responde a las características de transmisión del virus. Como el contagio ocurre fundamentalmente mediante el contacto físico estrecho, especialmente a través del contacto piel con piel y, en numerosos casos, durante las relaciones sexuales, las autoridades sanitarias no consideran necesaria una campaña de vacunación masiva para la población general.

El objetivo es concentrar las dosis disponibles en los grupos de riesgo y reforzar el seguimiento epidemiológico de los sectores donde se registra una mayor circulación del virus.

En San Pablo, el aumento de los diagnósticos fue considerado suficientemente significativo como para identificar un foco epidemiológico que requiere seguimiento, aunque las autoridades brasileñas todavía no lo consideran una emergencia sanitaria global.

Eduardo López explicó cómo se transmite el clado Ib

El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, explicó a Clarín las características de la variante que actualmente se encuentra bajo vigilancia en Brasil y detalló los mecanismos mediante los cuales puede transmitirse.

"En Brasil ahora está bajo vigilancia el clado Ib, el más contagioso. El virus se puede transmitir por vía respiratoria, siempre que haya contacto estrecho; el contacto con las lesiones infectadas; fluidos como la sangre, el semen o vaginales. Y también se puede transmitir a través de platos, toallas y sábanas contaminados", señaló.

El especialista aclaró que la transmisión por vía respiratoria presenta características diferentes a las de enfermedades como el Covid o el sarampión, ya que la viruela símica es menos contagiosa por esa vía. Según explicó, para que se produzca la transmisión respiratoria debe existir un contacto muy estrecho entre las personas.

En cuanto a la capacidad de propagación del virus, López indicó que cada persona infectada puede transmitir la enfermedad a dos personas o, como máximo, a dos personas y media. Otro aspecto importante es el período de incubación, que puede extenderse entre 6 y 20 días. Durante ese intervalo transcurre el tiempo entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas.

El cuadro inicial suele presentar características similares a una enfermedad gripal. Comienza con fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares e inflamación de los ganglios. Posteriormente aparecen las lesiones cutáneas, que pueden diseminarse por distintas partes del cuerpo.

Esta evolución hace necesario prestar atención tanto a las manifestaciones iniciales como a la aparición posterior de lesiones en la piel, especialmente cuando existen antecedentes de exposición.

Antivirales, vacunación y consulta precoz

En relación con los tratamientos disponibles, López explicó que para combatir la enfermedad se utilizan medicamentos antivirales, cuyo manejo debe estar a cargo de profesionales médicos.

También destacó la importancia de la vacunación como herramienta preventiva frente a la infección y sus posibles complicaciones. El especialista señaló que, si la vacuna se administra dentro de los cuatro días posteriores al contagio, puede evitar cuadros graves. Por ese motivo, consideró importante que las personas conozcan las posibilidades de exposición y busquen atención médica ante una situación sospechosa.

En particular, se refirió a quienes tienen previsto viajar a Brasil, donde actualmente se registra un incremento de los contagios.

"La gente tiene que saber que si viaja a Brasil, si tiene un contacto estrecho puede contagiarse o transmitir la enfermedad en caso de tenerla", advirtió. López también hizo hincapié en la necesidad de realizar una consulta temprana para identificar los posibles casos y adoptar las medidas correspondientes.

En ese sentido, remarcó la importancia de la consulta precoz, ya que permite que el paciente pueda ser aislado y se reduzcan las posibilidades de transmisión a otras personas.