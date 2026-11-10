Ucrania, Rusia y EE. UU. retomaron las negociaciones en busca de un acuerdo de paz y seguridad

Una nueva ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania comenzó este martes en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de la primera reunión trilateral de los tres países desde febrero.

Composición de las delegaciones

La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski e integra a los viceministros de Asuntos Exteriores Serguei Riabkov y Mijail Galuzin, además del jefe de la inteligencia militar Igor Kostiukov, entre otros funcionarios.

La delegación estadounidense está dirigida por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, indica el informe de Xinhua.

Según informó Interfax-Ucrania, citando este lunes al asesor presidencial de comunicaciones de Ucrania Dmytro Lytvyn, la delegación ucraniana está formada por Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, y Kyrylo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial, junto con otros funcionarios.

Según la agencia de prensa alemana DPA, Umerov afirmó que la última ronda de conversaciones tenía como objetivo alcanzar una paz duradera, mientras que Medinsky señaló que poner fin a la guerra era del interés de los pueblos ucraniano y ruso.

Por su parte, la delegación ucraniana se reunió con representantes de Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE), así como con enviados de Estados Unidos, antes de las conversaciones trilaterales.