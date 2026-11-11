León XIV regresa a Perú: una visita histórica atravesada por la expectativa y la preocupación por su salud

Después de concluir su gira por la Argentina, el Papa León XIV viajará este miércoles por la tarde a Perú, donde comenzará la última etapa de su histórico recorrido por la región. La llegada del pontífice despierta una enorme expectativa entre los peruanos, debido al vínculo personal, pastoral y ciudadano que Robert Prevost construyó con el país durante aproximadamente 20 años.

El Papa arribará a las 17:30, hora local —19:30 de la Argentina—, a la Base Aérea del Callao, en Lima. Allí comenzará una visita de seis días que se extenderá hasta el lunes próximo y que comprenderá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El regreso tiene un significado particular para una sociedad que reconoce en León XIV a alguien que vivió en su territorio, compartió experiencias con sus habitantes y desarrolló una parte importante de su misión religiosa. Además de haber sido obispo de Chiclayo, Prevost adoptó la nacionalidad peruana en 2015, un hecho que profundizó su identificación con el país.

"Existe una cercanía especial porque León XIV conoce verdaderamente el Perú: vivió aquí, compartió con su gente y desarrolló gran parte de su misión pastoral en el país. Para muchos peruanos será la visita del Papa, pero también el regreso de alguien que lleva una parte del Perú en su propia historia", explicó a TN Roy Palomino, director del diario El Sol de Cusco.

La dimensión de ese vínculo también fue sintetizada por la analista peruana Giovanna Peñaflor, directora de la consultora Imasen, quien señaló: "Para los peruanos, León XIV es lo que para los argentinos fue Francisco".

El propio Prevost expresó el sentido personal de este regreso cuando, en septiembre, le dijo al secretario general interino de la Conferencia Episcopal, monseñor Guillermo Inca Pereda: "Al final vuelvo a casa".

Una visita con cinco destinos y el desafío de la altura

La agenda del pontífice contempla recorridos por cinco ciudades y localidades peruanas, con celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con comunidades de distintas regiones. Sin embargo, dos de los destinos presentan una particularidad geográfica que despertó preocupación por el estado físico del Papa.

Se trata de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada a 2.035 metros sobre el nivel del mar, y Cusco, situada a 3.399 metros de altura. La visita se desarrollará, además, a menos de un mes de la operación a la que fue sometido León XIV para extraer un tumor maligno de su pulmón derecho.

La combinación de los desplazamientos, las actividades previstas y la altitud de esos destinos generó interrogantes sobre el esfuerzo físico que deberá afrontar durante la gira. La preocupación está relacionada con la reciente intervención quirúrgica y con las exigencias de un itinerario que incluye traslados aéreos, recorridos en helicóptero, celebraciones multitudinarias y encuentros pastorales.

El recorrido comenzará en Lima, continuará por Chiclayo y Pimentel, incluirá Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, llegará luego a Cusco y Pucallpa, y finalizará nuevamente en Lima antes de la partida hacia Roma.

Keiko Fujimori recibirá al Papa

El viaje de León XIV estará atravesado por un escenario de tensión política, una característica que también acompañó su reciente visita a la Argentina. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori será la encargada de recibir al pontífice, apenas una semana después de que su administración cumpliera los primeros 100 días de gobierno.

La situación política de la mandataria está marcada por un creciente rechazo a su gestión. Según el último sondeo de la consultora Imasen, al que tuvo acceso TN, el 61,2% de los peruanos desaprueba su administración, mientras que el 37,7% manifiesta su aprobación.

Los resultados reflejan que el Gobierno no atraviesa un período inicial de aceptación mayoritaria. La encuesta muestra un nivel de rechazo elevado cuando apenas se cumplen los primeros 100 días desde su asunción, por lo que, de acuerdo con la información difundida, no existe una "luna de miel" política para la presidenta.

Fujimori asumió el cargo el 28 de julio pasado. Su figura genera resistencia en un sector de la población opositora al fujimorismo, movimiento identificado con su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien posteriormente se convirtió en dictador.

En ese contexto, la visita papal aparece como un acontecimiento de especial relevancia para el Gobierno. "La visita del Papa será un respiro para Keiko", sostuvo Giovanna Peñaflor en diálogo con TN.

La analista explicó que, aunque la imagen de la presidenta es negativa, todavía no enfrenta una gran crisis ni denuncias graves contra su administración. Sin embargo, describió una percepción de inacción y falta de celeridad en la respuesta gubernamental. "Pero hay una sensación de que no hace nada o con la celeridad debida. Hay una resistencia contra ella", afirmó.

Peñaflor también destacó que la expectativa por la llegada de León XIV responde a su relación directa con la sociedad peruana. El hecho de que haya vivido casi dos décadas en distintas etapas, desempeñado tareas religiosas en varias ciudades y obtenido la nacionalidad del país genera una identificación popular que atraviesa el acontecimiento religioso.

La trayectoria de Prevost en Perú y su vínculo con Chiclayo

La relación de Robert Prevost con Perú se remonta a varias décadas. Entre 1985 y 1986, y posteriormente entre 1988 y 1998, desarrolló distintas tareas vinculadas con su misión religiosa. Durante esos períodos fue misionero, vicario parroquial, funcionario diocesano, profesor de seminario y administrador parroquial.

Su extensa permanencia en el país incluyó estadías en Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, ciudad en la que posteriormente ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

Chiclayo se encuentra a 770 kilómetros al norte de Lima y representa uno de los lugares centrales de su trayectoria peruana. Allí construyó una relación con la comunidad que ahora se expresa en la expectativa por su regreso como pontífice.

La obtención de la nacionalidad peruana en 2015 constituye otro elemento de ese vínculo. No se trata solamente de una visita a un país en el que desempeñó responsabilidades eclesiásticas, sino del regreso de una persona que también adquirió formalmente la ciudadanía.

Por eso, las palabras que pronunció ante monseñor Guillermo Inca Pereda en septiembre sintetizan el sentido de la visita: "Al final vuelvo a casa". Para la sociedad peruana, el viaje adquiere una dimensión que combina el acontecimiento religioso con la historia personal de quien ahora ocupa el pontificado.

El caso Sodalicio

La visita también estará marcada por las denuncias de abusos dentro de la Iglesia y por los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad apostólica fundada en Perú en 1971 y disuelta en 2025 por el papa Francisco, después de una extensa investigación sobre múltiples abusos sexuales cometidos dentro de la organización.

Su fundador, Luis Figari, fue expulsado.

El tema tendrá un lugar particular durante la estadía de León XIV. El lunes, antes de finalizar su visita a la Argentina, el pontífice se reunió en Buenos Aires con cinco víctimas de abusos. Para este jueves está previsto que mantenga en Lima otro encuentro con personas afectadas, en este caso vinculadas con el Sodalicio.

Sin embargo, la posibilidad de que esa reunión represente una respuesta concreta a los reclamos de las víctimas está acompañada por cuestionamientos de organizaciones y activistas.

En diálogo con TN, José Enrique Escardó Steck, presidente fundador de la Red de Sobrevivientes del Perú y primer denunciante de los abusos perpetrados en el Sodalicio en el año 2000, expresó sus dudas sobre las características del encuentro.

"Lo más probable es que (la reunión) sea con víctimas que no hagan bulla", sostuvo.

El activista consideró que se trata de "un intento de que no despierte un monstruo que el Vaticano ya ha estado logrando mantener dormido: que la supresión del Sodalicio fue solo nominal y todo sigue igual".

Escardó Steck cuestionó que, pese a la disolución de la sociedad apostólica, sus estructuras y referentes continúen funcionando. "Los mismos líderes operan en los mismos locales, con la misma estructura económica de sus empresas. Nada ha cambiado. Solo se ha hecho lo necesario para que la opinión pública y la prensa crean que las víctimas han sido atendidas y queden silenciadas. No hay justicia, reparación integral y menos prevención", afirmó.

Sus declaraciones sitúan el encuentro previsto con León XIV en un escenario de reclamos que exceden la realización de una reunión protocolar. Las víctimas y sus representantes plantean cuestionamientos sobre la continuidad de las estructuras vinculadas con el Sodalicio y reclaman justicia, reparación integral y medidas de prevención.

Una lista de 77 integrantes del clero bajo acusación

La problemática de los abusos en la Iglesia peruana sumó otro episodio el jueves, cuando la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista de 77 miembros del clero católico peruano acusados de abusar sexualmente de menores.

El documento incluye a sacerdotes, seminaristas y laicos consagrados. También incorpora a responsables eclesiásticos señalados por supuestamente haber encubierto denuncias.

La presentación de esa nómina se produjo en el contexto de la llegada del Papa y de los encuentros previstos con personas afectadas por abusos. De esta manera, la agenda de León XIV estará acompañada por demandas de sobrevivientes y por la difusión de información sobre integrantes del ámbito eclesiástico acusados de cometer abusos o de encubrir denuncias.

El caso Sodalicio, la disolución de la organización en 2025 y las críticas formuladas por representantes de las víctimas conforman una parte central de los temas que rodean la visita.

La agenda oficial en Perú

La visita de León XIV se extenderá desde este miércoles 11 hasta el lunes 16. El cronograma oficial contempla ceremonias de bienvenida, encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, reuniones con obispos y actividades con jóvenes, universitarios, misioneros y representantes de comunidades amazónicas.

Los horarios corresponden a Perú, que tiene dos horas menos que la Argentina.

Miércoles 11: llegada y actividades en Lima

El pontífice arribará a las 17:30 a la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú, donde tendrá lugar el recibimiento oficial.

A las 18:15 se realizará la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. Treinta minutos después, a las 18:45, León XIV visitará a la presidenta Keiko Fujimori.

La jornada continuará a las 19:45 con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde el Papa pronunciará un discurso.

Jueves 12: encuentros religiosos y vigilia con jóvenes

La actividad del jueves comenzará a las 9:30 con una reunión con los obispos del Perú en la Capilla del Palacio Arzobispal de Lima. Allí está previsto un discurso del pontífice.

A las 10:20 se celebrará la hora media con los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los equipos sinodales y los consejos pastorales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. León XIV pronunciará la homilía.

A las 11:30 participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de la Catedral, donde ofrecerá otro discurso.

Por la tarde, a las 18:00, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima. La jornada concluirá a las 20:00 con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13: de Lima a Chiclayo y Pimentel

El viernes comenzará con la salida hacia la Base Aérea del Callao a las 7:40. A las 9:10, el Papa llegará a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

A las 10:30 celebrará una misa en la Explanada de las Pampas de Pimentel y pronunciará la homilía. A las 12:40 realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, donde tendrá lugar un saludo papal.

La actividad continuará a las 16:30 con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

A las 17:45 se reunirá con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La jornada finalizará a las 19:00 con una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14: Santa Cruz de Succhabamba y Zaña

El sábado, la agenda comenzará a las 8:00 con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, acompañado por una homilía.

A las 9:10 partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba. La llegada al helipuerto de esa localidad está prevista para las 9:50.

A las 11:00 celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y pronunciará la homilía. A las 13:15 emprenderá el regreso en helicóptero hacia Chiclayo y llegará a las 14:00 a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

A las 17:30 participará en un encuentro de oración con la comunidad católica, con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Allí ofrecerá un discurso.

Domingo 15: Cusco, Pucallpa y regreso a Lima

El domingo comenzará a las 7:50 con la salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco. La llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco está prevista para las 10:00.

A las 10:30 tendrá lugar un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde el Papa pronunciará un discurso.

A las 11:45 rezará el Ángelus en la Plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A las 13:05 partirá en avión desde Cusco hacia Pucallpa. La llegada al aeropuerto internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo está prevista para las 14:30.

A las 15:00 se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Luego, a las 16:45, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

El regreso a Lima comenzará a las 19:05, con salida desde el aeropuerto internacional de Pucallpa. La llegada a la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú, está prevista para las 20:20.

Lunes 16: última misa y partida hacia Roma

La última jornada de la visita comenzará a las 8:30 con una actividad en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. León XIV visitará al personal y a las personas asistidas por la institución, y realizará un saludo.

A las 10:30 celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, donde pronunciará la homilía.

La ceremonia oficial de despedida tendrá lugar a las 13:15 en la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Finalmente, a las 13:45, el pontífice partirá en avión desde esa base rumbo a Roma.

Su llegada a la capital italiana está prevista para el martes.

Un regreso atravesado por la fe, la política y los reclamos pendientes

La visita de León XIV reúne dimensiones que exceden el carácter protocolar de un viaje pontificio. Para los peruanos, representa el regreso de un religioso que vivió en distintas regiones del país, ejerció como obispo de Chiclayo y adoptó la nacionalidad peruana. Esa trayectoria explica la expectativa que despierta su presencia y la identificación expresada por distintos referentes locales.

Al mismo tiempo, el recorrido se desarrollará en un escenario político complejo para Keiko Fujimori, con un nivel de desaprobación del 61,2% según la encuesta de Imasen, y estará acompañado por cuestionamientos sobre la respuesta de la Iglesia frente a los abusos sexuales denunciados en el Sodalicio y en otros ámbitos eclesiásticos.

A esas circunstancias se suma la preocupación por el esfuerzo físico que podría representar la visita a localidades de altura, especialmente Cusco y Santa Cruz de Succhabamba, debido a la reciente operación pulmonar del pontífice.

Con una agenda que se extenderá durante seis días, cinco destinos y numerosas actividades religiosas e institucionales, León XIV regresará a un país que forma parte de su propia historia personal. Su llegada será recibida con expectativa popular, pero también en medio de debates políticos, reclamos de justicia y preguntas sobre las condiciones en las que podrá completar el extenso itinerario previsto.