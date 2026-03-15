"Aún no quiero un acuerdo con Irán", la advertencia de Trump al régimen persa

Se cumplieron dos semanas desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que no solo profundizó la tensión política y militar en Medio Oriente, sino que también generó impactos directos en la economía global.

Entre las consecuencias más visibles de la escalada se encuentra el fuerte aumento del precio del petróleo, que superó los US$ 100, reflejando la preocupación de los mercados ante la posibilidad de que el conflicto afecte el suministro energético mundial. En ese contexto de alta tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que no está dispuesto a avanzar por ahora en un acuerdo con el régimen iraní, a pesar de que Teherán habría manifestado su intención de iniciar negociaciones.

La declaración del mandatario marca una señal política contundente en medio de un escenario diplomático complejo, en el que diferentes actores internacionales intentan explorar salidas al conflicto.

"Irán quiere llegar a un acuerdo, pero yo no quiero hacerlo"

Durante una entrevista concedida a NBC News, Trump explicó que Irán está interesado en abrir una instancia de diálogo para terminar la guerra, pero que las condiciones planteadas hasta el momento no son aceptables para Washington.

El mandatario fue categórico al respecto y sostuvo: "Irán quiere llegar a un acuerdo [para terminar la guerra en Medio Oriente], y yo no quiero hacerlo porque los términos aún no son lo suficientemente buenos".

En ese mismo sentido, el presidente estadounidense enfatizó que cualquier eventual acuerdo deberá cumplir condiciones estrictas, dejando en claro que la posición de su gobierno es firme frente al régimen iraní. Según sus propias palabras, los términos de un eventual pacto deberán ser "muy sólidos", una afirmación que refuerza la idea de que la administración estadounidense no está dispuesta a aceptar concesiones que considere insuficientes.

Informes sobre el rechazo a esfuerzos diplomáticos

La postura expresada por Trump coincide con versiones difundidas por medios internacionales sobre el rumbo de las negociaciones. Un reporte publicado previamente por la agencia Reuters indicó que el líder estadounidense había rechazado los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto con Irán.

De acuerdo con ese informe, tres fuentes cercanas a las conversaciones señalaron que el presidente norteamericano decidió descartar las iniciativas de negociación que se estaban explorando.

Este escenario refleja la dificultad que atraviesan los intentos de mediación internacional, mientras el conflicto continúa desarrollándose y las tensiones en la región siguen escalando.

Amenazas iraníes y advertencias a ciudadanos estadounidenses

El endurecimiento de la postura estadounidense se produce en paralelo con nuevas advertencias por parte de Irán. Según la información disponible, Teherán renovó su amenaza de atacar empresas estadounidenses radicadas en todo Medio Oriente, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de instalaciones y ciudadanos vinculados a Estados Unidos en la región.

En ese marco, Washington adoptó una medida preventiva importante: recomendó a sus ciudadanos abandonar Irak. La decisión fue tomada tras el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, un episodio que elevó aún más el nivel de alerta en el área.

El estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave

En medio de la escalada del conflicto y del aumento del precio del petróleo, uno de los focos de preocupación internacional es el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el transporte energético global.

Durante la entrevista con NBC News, Trump explicó que está solicitando la colaboración de varios países para asegurar esa zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación.

El presidente evitó mencionar específicamente qué países participarán en ese esfuerzo, pero aseguró que varios gobiernos ya expresaron su disposición a colaborar. Según afirmó: "No solo se han comprometido, sino que piensan que es una gran idea".

Países mencionados en el operativo de seguridad

Horas antes de la entrevista, Trump había realizado una publicación en su red social Truth Social, donde mencionó algunos de los países involucrados en la iniciativa para asegurar el estrecho.

Entre ellos se encuentran:

China

Francia

Japón

Corea del Sur

El Reino Unido

Otros países

La cooperación internacional en esa zona es considerada clave debido a que el estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético mundial.

La posibilidad de escolta naval

En la misma entrevista, el presidente estadounidense también fue consultado sobre la posibilidad de que la Armada de Estados Unidos escolte petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Trump evitó ofrecer detalles concretos sobre ese escenario, pero tampoco descartó que pueda ocurrir.

Ante la pregunta, respondió: "No quiero decirles nada sobre eso", aunque inmediatamente agregó que "es posible".

La respuesta deja abierta la posibilidad de una mayor presencia militar en la zona, en un contexto en el que la seguridad del transporte de petróleo se volvió un tema central para la estabilidad económica global.

Un conflicto con impacto global

Mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su tercera semana, el escenario continúa marcado por la incertidumbre diplomática, la escalada de amenazas y el impacto económico internacional.

La negativa de Trump a avanzar en un acuerdo inmediato con Irán confirma que las negociaciones atraviesan un momento de fuerte tensión, mientras los actores involucrados evalúan sus próximos movimientos en un conflicto que sigue generando repercusiones políticas, estratégicas y económicas en todo el mundo.