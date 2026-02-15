Barack Obama rompe el silencio sobre la vida extraterrestre: "Son reales"

La figura de Barack Obama siempre ha estado ligada a la modernización de la narrativa política estadounidense, pero sus recientes intervenciones han trascendido la agenda tradicional para adentrarse en uno de los misterios más persistentes de la humanidad. El exmandatario, quien ejerció la presidencia entre los años 2009 y 2017, ha generado un revuelo internacional al afirmar categóricamente que los extraterrestres existen. Estas declaraciones, realizadas en el marco de un reciente episodio del podcast de su esposa titulado 'The Michelle Obama Podcast' y publicado este sábado, han reavivado el debate sobre la transparencia gubernamental respecto a los fenómenos aeroespaciales y la vida en otros planetas.

Pese a la contundencia de su afirmación inicial al decir que estos seres son reales, Obama fue sumamente cuidadoso al establecer los límites de su experiencia directa durante su tiempo en el Despacho Oval. Aclaró que, durante sus ocho años al frente de la Casa Blanca, nunca ha visto personalmente a estos seres ni ha tenido evidencia de instalaciones secretas donde se encuentren escondidos.

Esta dualidad entre la aceptación de su existencia y la falta de contacto visual directo subraya la complejidad con la que se maneja la información de inteligencia en las esferas más altas del poder, donde el acceso a datos sensibles está condicionado por protocolos de seguridad sumamente estrictos.

El mito del Área 51 y las grandes conspiraciones

Uno de los momentos más destacados de sus intervenciones ocurrió cuando se refirió específicamente al Área 51, la base militar que ha sido el epicentro de teorías de conspiración durante décadas. Obama utilizó su espacio para desmentir la idea de que el gobierno mantenga naves o entidades biológicas en instalaciones subterráneas de ese predio. Con un toque de ironía, el expresidente explicó que, para que tales mitos fueran ciertos, tendría que existir una conspiración tan vasta que incluso se le habría ocultado a él, quien fuera el comandante en jefe de las fuerzas armadas de la nación.

En una charla posterior con el youtuber Brian Tyler Cowen, Obama fue interrogado directamente sobre la presencia de civilizaciones alienígenas y su respuesta fue nuevamente categórica. No obstante, el exmandatario evitó profundizar en qué define exactamente como real, dejando a la audiencia en la incertidumbre sobre si su concepto se refiere a entidades biológicas o a tecnología avanzada de origen no humano. Esta falta de especificidad sugiere que cualquier evidencia de vida extraterrestre se mantendría probablemente bajo un control muy estricto y con una divulgación gradual a la opinión pública, permitiendo que el Gobierno analice primero las profundas implicaciones científicas y de seguridad nacional.

Registros innegables y fenómenos UAP

Para comprender el contexto de estas revelaciones, es necesario recordar que allá por el año 2021, en el programa de James Corden, Obama ya había sugerido que existen archivos clasificados con información sensible sobre este tema. En aquella oportunidad, al igual que ahora, enfatizó que los registros oficiales sobre objetos en los cielos son simplemente innegables. Según el exmandatario, lo que es cierto es que existen imágenes y registros de objetos que no sabemos exactamente qué son, presentando patrones de vuelo y orígenes que la inteligencia estadounidense todavía no ha podido descifrar con éxito.

Dichas anomalías son denominadas oficialmente por el Pentágono como Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) y representan un desafío para la seguridad aérea y el conocimiento científico actual. Obama remarcó que la información oficial disponible sobre OVNIs sigue siendo limitada debido a que su acceso a estos datos durante su presidencia estaba restringido por protocolos de seguridad muy rigurosos. Al explicar la posible existencia de instalaciones subterráneas secretas, el expresidente reiteró que de haber algo así, se trataría de una conspiración enorme capaz de ocultar la verdad incluso al propio Presidente de los Estados Unidos. Sus palabras cierran un capítulo de negación oficial para abrir uno de cautelosa validación ante fenómenos que la ciencia todavía no logra explicar.