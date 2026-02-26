Bill Gates admitió infidelidades, pidió disculpas y volvió a referirse a su vínculo con Jeffrey Epstein

El martes 24 de febrero, Bill Gates se presentó ante el personal de la Fundación Gates en una asamblea pública que realiza dos veces por año. En esta ocasión, los temas no se limitaron a los proyectos filantrópicos, sino que incluyeron aspectos de su vida privada y su vínculo con Jeffrey Epstein.

Según informó en exclusiva The Wall Street Journal, el fundador de Microsoft asumió frente a los presentes que mantuvo dos romances extramatrimoniales con mujeres rusas mientras estaba casado con Melinda French Gates, y que Epstein descubrió posteriormente esas relaciones.

Sin dar nombres, Gates explicó que tuvo aventuras con:

Una "jugadora de bridge rusa", a quien conoció en eventos de bridge.

Una "física nuclear rusa", a quien conoció mediante actividades comerciales.

Durante la asamblea fue categórico al afirmar que ninguna de sus amantes fue víctima de la red de explotación y tráfico sexual de menores asociada al difunto financista. "No hice nada ilícito y no vi nada ilícito", declaró.

Las imágenes y los archivos desclasificados

Gates también se refirió a las imágenes incluidas en los archivos de Epstein recientemente desclasificados, en las que aparece abrazado a dos mujeres distintas, con los rostros censurados. Según explicó, esas fotografías fueron tomadas a pedido de Epstein, quien le solicitó que posara con sus asistentes después de reuniones.

"Para ser claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", enfatizó. A su vez, calificó como un "grave error" haber dedicado tiempo a Epstein e incluso haber invitado a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con él.

Una de las fotos de los archivos Epstein

"Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con él, y pido disculpas a quienes se vean involucrados en esto debido a mi error", agregó.

Reuniones, viajes y antecedentes judiciales

El multimillonario reconoció que comenzó a reunirse con Epstein en 2011 y que viajó en su jet privado hacia Alemania, Francia, Nueva York y Washington. Para ese momento, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de "solicitar la prostitución de una menor".

Gates afirmó que sabía que el financista había tenido un problema con la Justicia durante 18 meses, lo que había limitado sus viajes, pero sostuvo que "no verificó adecuadamente sus antecedentes". Según explicó, Epstein tenía numerosos contactos con multimillonarios de Wall Street y habían conversado sobre la posibilidad de recaudar fondos para causas vinculadas a la salud mundial.

"Saber lo que sé ahora lo hace cien veces peor, no solo por sus crímenes del pasado, sino porque está claro que su mal comportamiento persistía", lamentó ante el personal de la Fundación.

Gates indicó que 2014 fue el último año en que se reunió con Epstein y que, aunque este continuó enviándole correos electrónicos, "jamás volví a responderle".

Los correos revelados y las acusaciones

La controversia se amplificó tras la revelación de correos electrónicos incluidos en los archivos del Departamento de Justicia, publicados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre. El acervo documental contiene miles de correos, fotos y actas judiciales que mencionan a diversas figuras de alto perfil.

Entre los mensajes revelados se encontraron dos correos que Epstein se envió a sí mismo en julio de 2013. Uno parecía ser una carta de renuncia del entonces asesor científico de Gates, Boris Nikolic; el otro hacía referencia a una "disputa matrimonial" de Gates.

En uno de esos mails, Epstein escribió: "Bill corre el riesgo de pasar de ser el hombre más rico a ser el mayor hipócrita, y Melinda el hazmerreír, y como resultado, las promesas desaparecerán".

Además, Epstein acusó a Gates, de 70 años, de haber contraído una infección de transmisión sexual de "chicas rusas" y de haberle pedido ayuda para ocultárselo a su entonces esposa.

Tras la difusión de esos mensajes, el portavoz de Gates calificó esas afirmaciones como "absolutamente absurdas y completamente falsas".

La reacción de Melinda French Gates

Consultada por la periodista Rachel Martin en el podcast Wild Card de National Public Radio (NPR), Melinda French Gates sostuvo que la liberación de los archivos implica para la sociedad "un ajuste de cuentas".

"Ninguna niña debería ser puesta en la situación en la que fueron puestas por Epstein y lo que sea que estuviera pasando con todas las diversas personas a su alrededor; es simplemente más que desgarrador", afirmó.

Agregó que los detalles revelados le traen "recuerdos de momentos muy dolorosos en mi matrimonio". Melinda se separó de Gates en mayo de 2021 tras comprobar que "la relación ya no era saludable y no podía confiar".

"Seguí adelante, intencionalmente lo dejé de lado y seguí adelante; estoy en un lugar inesperadamente hermoso en mi vida, así que cualquier pregunta que quede sobre lo que ni siquiera puedo saber del todo, son para esas personas, e incluso para mi exmarido; ellos necesitan responder a esas cosas, no yo", expresó.

También confesó sentir tristeza al leer artículos sobre el caso y dijo: "Soy capaz de tomar mi propia tristeza y mirar a esas niñas y decir: 'Dios mío, ¿cómo les pasó eso a esas niñas?'".

Tendencia global y repercusión

Las recientes versiones sobre los presuntos romances extramatrimoniales de Bill Gates recorrieron el mundo y se reflejaron en la sección de "Tendencias" de Google, tanto en Argentina como en otros países.

En paralelo, un portavoz de la Fundación Gates aseguró a la revista People que el magnate "habló con franqueza, abordó varias cuestiones en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones".

La combinación de confesiones personales, archivos desclasificados y reacciones públicas volvió a colocar el vínculo entre Gates y Epstein bajo escrutinio internacional, en un contexto marcado por la liberación masiva de información judicial y sus implicancias reputacionales.