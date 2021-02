Bill Gates cree que el cambio climático es "más difícil de resolver que una pandemia"

El fundador de la compañía tecnológica Microsoft, Bill Gates, aseguró que "el cambio climático es más difícil de resolver que una pandemia" de coronavirus, y afirmó que lograr solucionarlo sería "lo más extraordinario que la humanidad podría hacer".



El filántropo estadounidense realizó esa aseveración en su nuevo libro "Cómo evitar un desastre climático" que sale a la venta mañana, en el que manifestó que los efectos del cambio climático serán mucho peores que los de la pandemia "si no conseguimos reducir a cero las emisiones de efecto invernadero para el año 2050", consignó la agencia ANSA.



Según Gates, con el inicio de la vacunación en buena parte del mundo, dentro de un año, se habrán "superado en gran medida los efectos más dramáticos de la pandemia, aunque es posible que el virus siga circulando por algún lugar del mundo".



"La cuestión, ahora, es si seremos capaces de reducir la cifra (de contagios) a cero, o si se convertirá en una enfermedad endémica y tendremos que seguir vacunando a un nivel más o menos alto de manera continuada. No lo sabemos aún. Lo ideal sería lograr que el virus no se contagie entre humanos", agregó.



Gates volvió a destacar que "las emisiones de carbono están aumentando y en el futuro emanarán sobre todo de los servicios básicos de muchos países en desarrollo: del aire acondicionado, de la construcción, de tener luz”.



"Se habla mucho de reducir el consumo de electricidad, pero esa no es la vía adecuada para bajar las emisiones a cero. Puede resultar útil, pero la única manera de lograr esa meta no es conducir menos, sino conducir un vehículo de cero emisiones", agregó.



Gates consideró que es una misión titánica pero no imposible, si los mercados, la tecnología y la política se alinean con el mismo fin, concluyó.