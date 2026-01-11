Estados Unidos atacó distintos objetivos del Estado Islámico en Siria

El Comando Central de Estados Unidos informó hoy sábado que sus fuerzas, junto con fuerzas aliadas, llevaron a cabo ataques a gran escala contra múltiples objetivos del grupo Estado Islámico (EI) en diferentes partes de Siria.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, junto con fuerzas aliadas, condujeron ataques a gran escala contra múltiples objetivos del EI a través de Siria", publicó en X.

El comando señaló que esos ataques fueron parte de la Operación Ataque Hawkeye, lanzada y anunciada el 19 de diciembre en respuesta al mortal ataque del EI contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira, Siria, el 13 de diciembre.

En ese ataque, un terrorista solitario del EI llevó a cabo una emboscada, matando a dos soldados estadounidenses y un intérprete civil, también estadounidense.

Los ataques son "parte de nuestro actual compromiso para erradicar de raíz el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", declaró el Comando Central de Estados Unidos.