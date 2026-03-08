Blindaje millonario: se dispara la demanda de seguros contra guerra y terrorismo en el Golfo

Un mercado en estado de alerta máxima

La creciente tensión geopolítica en el Golfo Pérsico ha provocado un movimiento sísmico en el mercado asegurador global. En los últimos días, aseguradoras y corredores especializados han recibido un aluvión de cientos de consultas provenientes de compañías que operan en economías clave como Arabia Saudita, Omán, Bahréin y Qatar. La urgencia por blindar inversiones frente a posibles ataques, disturbios o daños colaterales derivados del conflicto regional se ha convertido en la prioridad de los capitales internacionales. Los pedidos de protección abarcan un espectro amplio, que incluye coberturas específicas contra guerra, terrorismo, huelgas, protestas y hasta el impacto directo de restos de misiles interceptados en el aire.

Este clima de incertidumbre se intensificó notablemente tras la serie de respuestas ejecutadas por Irán y grupos aliados, consistentes en el lanzamiento de drones y misiles contra objetivos vinculados a Israel y otros países de la región. Estas acciones se dieron en represalia al ataque inicial desarrollado por Estados Unidos e Israel, ocurrido en pleno mes sagrado de Ramadán. Según señaló Fergus Critchley, director global de terrorismo y violencia política de la corredora WTW, el escenario actual podría derivar en pérdidas que alcancen niveles "significativamente mayores y más catastróficas" que cualquier evento registrado en el mercado asegurador especializado durante la última década.

Activos estratégicos bajo amenaza

El temor de los inversores no es infundado. Las compañías occidentales con operaciones en la región se perciben como las más expuestas a ataques directos, lo que ha generado una demanda sostenida de coberturas. Raj Rana, responsable de guerra y terrorismo en la corredora Bowring Marsh, informó al Financial Times que su firma registró más de 50 consultas de este tipo desde el fin de semana pasado. Entre los activos que buscan desesperadamente ser resguardados se encuentran:

Infraestructura energética: Desarrollos de energía solar en Arabia Saudita y redes críticas como oleoductos.

Desarrollos de energía solar en Arabia Saudita y redes críticas como oleoductos. Logística y comercio: Puertos y complejos hoteleros situados en Bahréin y Qatar.

Puertos y complejos hoteleros situados en Bahréin y Qatar. Infraestructura digital: Centros de datos, que han pasado a ser considerados activos altamente sensibles.

La vulnerabilidad tecnológica quedó en evidencia recientemente, cuando reportes del sector indicaron ataques con drones contra centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, acciones que expertos vinculan directamente con Irán. Por su parte, empresas como Microsoft han debido salir a aclarar que, hasta el momento, no han registrado interrupciones en sus operaciones regionales.

El alto precio de la incertidumbre

El incremento del riesgo geopolítico se ha trasladado de manera inmediata al costo de las primas. Corredores del sector han confirmado que el valor de las pólizas contra violencia política se ha multiplicado drásticamente en cuestión de días. Antes del recrudecimiento de las hostilidades, asegurar un proyecto energético en el Golfo representaba un costo inferior al 1% del valor total del activo. Sin embargo, hacia mediados de esta semana, las primas se habían quintuplicado. A modo de ejemplo, una cobertura de US$ 10 millones contra violencia política, que anteriormente requería un desembolso inferior a US$ 100.000, hoy exige un pago cercano a los US$ 500.000. Esta reconfiguración del mercado de seguros no solo refleja el peligro inminente de la guerra, sino que también marca un nuevo paradigma en el costo de proteger inversiones estratégicas en una de las regiones más determinantes para la seguridad energética global.